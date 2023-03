„Lets Dance“: Anna Ermakova und Philipp Boy räumen ab

Das Tanzparkett lichtet sich langsam aber sich immer mehr. In der vierten "Let's Dance"-Woche (auch bei RTL+) hat es sich für YouTuberin Sally Özcan ausgetanzt. Doch dafür wird der Ehrgeiz der verbliebenen Promis umso größer. Und der zahlt sich aus: Philipp Boy knackt die 30 Punkte und Mimi Krause verdoppelt mal rasch seine Punktzahl von letzter Woche. Außerdem gibt es für die Tanzpaare noch eine große Überraschung!

Mimi Krause verdoppelt Punktzahl von letzter Woche Mimi Krause musste letzte Woche zittern. Umso wichtiger ist es ihm, die Jury an diesem Abend zu überzeugen. Der Handballer und Tanzpartnerin Mariia Maksina tanzen Contemporary zu „Pointless“ von Lewis Capaldi. Dabei handelt es sich um einen besonders gefühlvollen und emotionalen Tanz. Dieser lässt auch nicht den Muskelprotzen kalt. Er tanzt an diesem Abend für seine Familie, erzählt der Profisportler. „Du würdest keine Sekunde zögern, dein Leben für deine Kinder zu geben. Natürlich habe ich bei dem Tanz meine Familie im Kopf“, erklärt Mimi im Interview und verdrückt sogar das ein oder andere Tränchen. Diese Emotionen spüren auch die Juroren. „Es war sehr gefühlvoll getanzt. [...] Viel besser als letztes Mal“, sagt Motsi. Und auch Joachim Lambi, der letzte Woche ziemlich knauserig mit den Punkten für Mimi war, wurde überzeugt. „Am Schluss kam etwas Wiener Walzers Schritte hinzu, aber wie gesagt, einen Punkt kriegst du heute von mir nicht, vielleicht 2 oder 3.“ Da hat der sonst so strenge Juror den 39-Jährigen ganz schön hinter das Licht geführt, denn er vergibt ganze 7 Punkte. Insgesamt kann das Tanzpaar seine Punktzahl mit 23 Punkten im Vergleich zur vorherigen Woche mehr als verdoppeln.

Anna Ermakova und Philipp Boy räumen ab! Anna Ermakova und Valentin Lusin sorgen mit ihrem Quickstep zu „Anything Goes“ von Tony Bennett und Lady Gaga mal wieder für Standing Ovations. Auch Annas Mutter sitzt im Publikum und jubelt für ihre Tochter. Jorge Gonzales fehlen die Worte vor Begeisterung. Auch Motsi Mabuse ist begeistert: „Für mich persönlich gab es bei Let's Dance keinen besseren Quickstep“. „Das passt alles, es ist schön anzuschauen. Wir wollen das mehr haben!“, sagt sogar Joachim Llambi. Dafür gibt es wieder einmal 30 Punkte von der Jury. Doch die beiden sind nicht die einzigen, die die Jury mit der Maximalpunktzahl honoriert. Philipp Boy und Patricija Ionel tanzen einen Contemporary zu „Bis meine Welt die Augen schließt“ von Alexander Knappe, der auf Boys Hochzeit mit seiner jetzigen Ehefrau von Knappen sogar live performt wurde. Kein Wunder also, dass der Turner alle seine Emotionen in den Tanz legt und dafür unglaubliche 30 Punkte erhält.

Knossi überrascht mit Charleston! Knossi und Isabel Edvardsson tanzen einen Charleston zu „So ein Mann“ von Margot Werner. Seine Oma wäre außer sich vor Freude, denn sie teilte die Vorliebe zu Schlager mit ihrem Enkelsohn, wie er im Interview erzählt. Dementsprechend strengt sich der Streamer an diesem Abend besonders an. „Ich freue mich jede Woche dich tanzen zu sehen“, gibt Motsi zu. „Diese Energie, die du da rausholst, die vermutet man gar nicht“, findet auch Joachim Lambi. „Du bist eine ehrliche Haut und du hast heute wieder gut unterhalten und du tanzt auch echt ordentlich!“ Große Worte von dem sonst so strengen Juror.

Da muss Jorge Gonzales gleich korrigieren: „Du hast nicht nur ordentlich getanzt, du hast super getanzt“. Das wird mit grandiosen 26 Punkten belohnt. „Das wird für immer in meinem Gedächtnis bleiben, wie ich die 8 Punkte von Lambi sehe“, schwärmt Knossi. Tanzpartnerin Isabel Edvardsson ist so gerührt, dass sie die ein oder andere Träne verdrückt. Am Ende müssen Ali Güngörmüs, Sharon Battiste und Sally Özcan um das Weiterkommen zittern. Sally Özcan und Massimo Sinató scheiden schlussendlich aus.