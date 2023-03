Brad Pitt: Darum würde er niemanden empfehlen, ein Hollywood-Star zu werden

Seit 30 Jahren istrt Brad Pitt einer er bekanntesten Namen in der Filmwelt. In einem Interview zum Start seines neuen Films "Bullet Train" bei Sky und WOW äußerte sich der 59-Jährige nun ungewohnt offen über die dunklen Seiten des Star-Daseins.

Er ist nicht nur einer der größten Frauenhelden Hollywoods, sondern auch ein echtes Schauspiel-Schwergewicht. Mit gerade einmal 24 Jahren schaffte Brad Pitt den Sprung vor die Kamera und brillierte zunächst in US-Serien wie "21 Jump Street". Was darauf folgte, war eine unvergleichliche Karriere: Mit Kult-Filmen wie "Thelma & Louise" oder "Kalifornia" schrieb er Hollywood-Geschichte. Ein steiler Weg nach oben, der auch bei dem heute 59-Jährigen seine Spuren hinterließ: "Ich hatte in jungen Jahren auf jeden Fall große Probleme mit meiner Berühmtheit", sagte Brad Pitt jetzt in einem Interview. "Mittlerweile ist mir das alles völlig egal. Ich glaube, diese Gelassenheit kommt mit dem Alter."

Der Schauspieler, der jüngst in Blockbustern wie "Once Upon A Time In Hollywood" (2019) oder "Bullet Train" (zu sehen auf Sky und über WOW) glänzte, machte deutlich, dass er trotz seines Erfolgs auf dem Boden geblieben ist. Er stellte im Interview klar: "Die Berühmtheit ist für mich nur ein Nebenprodukt, das entsteht, weil ich das tue, was ich liebe. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und ein Teil der Filmindustrie zu sein."

"Es gibt leider kein Regelbuch" Für seinen Traum musste Brad Pitt jedoch einiges aufgeben. Denn nicht nur sein Berufs-, sondern vor allem sein Privatleben steht regelmäßig im Fokus der weltweiten Schlagzeilen. Sei es seine damalige Ehe mit Jennifer Aniston oder der Rosenkrieg mit Angelina Jolie: Bis heute sorgt das Liebesleben von Brad Pitt für jede Menge Aufsehen. Der 59-Jährige gibt daher offen zu: "Es gibt leider am Anfang einer Schauspielkarriere kein Regelbuch oder eine Anleitung dafür, wie man mit der Berühmtheit am besten umgehen kann. Es gibt noch nicht einmal eine Vorwarnung." Er fährt fort: "Mein Job sollte definitiv mit einem Warnhinweis versehen werden, der lautet: 'Du musst deine ganze Privatsphäre aufgeben."

In "Bullet Train" (basierend auf dem gleichnamigen Roman von Kotaro Isaka) spielt Brad Pitt den Auftragskiller Ladybug, der sich nach einem ereignisreichen Leben zur Ruhe setzen möchte. Davor muss er noch einen letzten brutalen und äußerst spektakulären Auftrag erledigen: In einem Shinkansen-Zug irgendwo zwischen Tokio und Kyoto soll er einen Koffer entgegennehmen. Das ist zwar nicht per se ein Auftrag, bei dem man jemanden töten muss, aber leider trifft Ladybug im Hochgeschwindigkeits-Zug auf diverse andere Profi-Killer, die ihm den Garaus machen wollen. Ladybug wehrt sich: mit Fußtritten, Aktenkoffern und allem, was ihm sonst noch einfällt.