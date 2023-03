"Die Wollnys": Angst vor eigenem Zuhause und Drama zwischen schwangerer Loredana und ihrem Freund

Silvia ist kalt – also heißt es für ihre Töchter Loredana und Estefania in der aktullen Folge "Die Wollnys" (RTLZWEI): Ab in den Keller, Brennholz holen. Ähnlich archaisch wirken deren Berfürchtungen: "Da gehe ich safe nicht rein", weigert sich Estefania: "Da unten spukt's. So viel negative Energie, so was spür' ich sofort."