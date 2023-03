Gisele Bündchen: Warum die Scheidung von Tom Brady für sie extrem belastend war

Ihr wichtigster Traum

Sarah Engels im Gespräch mit Verona Pooth: Das ist ihr größter Zukunfts-Wunsch

Sie war Eiskunstläuferin, DSDS-Kandidatin und sogar Schauspielerin: Sarah Engels hat ihr Unterhaltungstalent in unzähligen Brachen bewiesen. Trotzdem hat die 30-Jährige noch einen unerfüllten Traum, wie sie Verona Pooth im MagentaTV-Talk "More Than Talking" verriet.

