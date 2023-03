Aktenzeichen XY ... ungelöst: Alle Infos zur True Crime-Show des ZDF mit Rudi Cerne

Was war das für eine Aufregung: Ende Dezember 2022 wurde die Facebook-Seite von "Aktenzeichen XY ... ungelöst" überraschend eingestellt: "Die Social-Media-Begleitung unserer Sendung wird künftig auf der ZDF-Facebook-Seite stattfinden", hieß es in einem Abschieds-Post auf der inzwischen in der Tat gelöschten Facebook-Seite. Unter den Fans des Formats hagelte es seither Kritik. Nicht zuletzt die an die Ausstrahlung anschließende Zusammenfassung der eingegangenen Hinweise von Alfred Hettmer wurde bei der ersten Sendung nach Abschalten der Facebook-Seite am 18. Januar schmerzlich vermisst. Nun bittet die Kriminalpolizei ein weiteres Mal um Mithilfe.