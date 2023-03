"Stranger Things": Darum hat Gaten Matarazzo große Angst vor dem Ende der Serie

"Stranger Things"-Hauptdarsteller Gaten Matarazzo war zu Gast in der beliebten Talkshow von Jimmy Fallon und sprach über das Ende der weltbekannten Serie. Im Gespräch erklärte er unter anderem, warum er große Angst vor dem Abschluss hat.

"Es ist interessant, immer wieder daran erinnert zu werden, wie sehr die Serie bei den Leuten Anklang gefunden hat", erklärte Matarazzo. "Stranger Things" sei etwas, "das für uns alle so wichtig ist und für meine Entwicklung während meiner gesamten Teenagerzeit bis in meine 20-er hinein von entscheidender Bedeutung war. Es ist der bestimmende Aspekt der letzten zehn Jahre meines Lebens, praktisch des letzten Jahrzehnts."

Zum Ende der Serie erklärte er, dass es immer "eine Art von Aufregung" gäbe, "weil man immer sehen will, wie sich diese Charaktere ein letztes Mal entwickeln und wie sie ihre Reise beenden. Aber da ist auch eine große Angst." Die Serie sei nicht nur "erstaunlich" gewesen, sondern eben "auch eine ziemlich gute Jobsicherheit für eine Weile", jetzt müsse er, so Matarazzo, "zurück zur Freiberuflichkeit."

Auf die Frage von Moderator Jimmy Fallon, wie sich der 20-Jährige das Finale vorstelle, antwortete er: "Ich würde gerne sehen, wie diese Charaktere gedeihen und sich von dem Trauma, das sie in den letzten Jahren erlitten haben, erholen." Neben "Stranger Things" hatte Matarazzo einige Sprechrollen für Filme wie "The Angry Birds Movie" und "My Father's Dragon". Außerdem verkörperte er letztes Jahr die Hauptfigur im Horrorfilm "Honor Society".