„Wer wird Millionär?“: Katzen-Tattoo verbindet die Kandidatinnen und Kandidaten

Ein Thema verbindet fast alle Kandidaten auf Günther Jauchs Ratestuhl an diesem Abend: Katzen-Tattoos! Doch einen Kandidaten verbindet noch etwas ganz anderes mit dem Moderator bzw. dessen Frau, und zwar eine vergangene Promi-Begegnung.

Annika Joffel aus Twistetal hat bereits bei der 8.000€-Frage alle Joker verwendet und da sie keine Ahnung hat, mit welchem Album Beyoncé 2022 nach 6 Jahren ihr Comeback feierte, geht sie mit den 8.000€ nachhause. Dort warten, wie Annika Joffel berichtet, ganze 15 Katzen auf Sie. „Da gibt es bei RTL 2 Sendungen mit Leuten, die 15 Katzen haben, das geht manchmal nicht gut aus“, witzelt Günther Jauch. Doch bei Annika Joffel aus Twistetal werden die Katzen, allesamt mit Handicap, aufgepäppelt und liebevoll behandelt. Die Liebe von Annika Joffel für die felligen Vierbeiner geht sogar buchstäblich unter die Haut. Sie hat ihren Katzen nämlich diverse Tattoos gewidmet. Doch zu aller Erstaunen ist sie nicht die einzige mit einer Vorliebe für Samtpfoten.

Jugendsünde: Katzen-Tattoo Die nächste, die auf dem Ratestuhl vor Moderator Günther Jauch Platz nimmt, hat nämlich ebenfalls ihr Katze auf ihrer Haut verewigt. Den Unterarm von Nancy Hanschmann aus Köthen ziert eine EKG-Linie mit integriertem Katzenmotiv. „Die eine verrückte Katzen-Lady ist weg, die nächste sitzt hier“, witzelt Nancy Hanschmann. Doch dann hört man eine Stimme aus dem Off: „Ich habe eine Katze auf dem Arm tätowiert.“ Diese Stimme gehört einem Kandidaten, der noch auf seine Chance hofft. Und wie es der Zufall so will, sitzt er nicht viel später ebenfalls vor Günther Jauch. Dieser hält sich verzweifelt seine Moderatoren-Karte vor den Kopf: „Ich wollte diesen Mann hier nicht sitzen haben“, sagt Jauch spaßeshalber, denn das Katzen-Tattoo-Thema scheint ihn zu verfolgen. Maximilian Burkhart aus Braunschweig hat sich nämlich aus jugendlichem Leichtsinn eine Katze, die auf einer Bombe thront, tätowieren lassen. „In welchem Zustand haben sie sich das Tattoo stechen lassen?“, fragt Günther Jauch skeptisch. „Es ist einfach so passiert“, erklärt Maximilian Burkhart verlegen. Für den Restaurantbesitzer läuft es bis zur 32.000 € Frage überraschend einfach.

Das verbindet ihn und Jauchs Ehefrau! Jauch erwähnt, dass Maximilian Burkhart und seine Frau wohl die gleiche erste Promi-Begegnung hatten. Maximilian Burkhardt dachte zunächst, sein Gegenüber meine sich selbst. „Ihre Frau hat Sie ja sicherlich auch schon mal getroffen“, witzelt er. Denn Kandidat und Moderator sind bereits aufeinandergetroffen, und zwar bei dem Medienpreis für Sprachkultur. Es stellt sich heraus, dass Burkhardts Vater den Medienpreis für Sprachkultur an Günther Jauch verliehen hatte. Doch eigentlich will Jauch auf den Musiker James Last hinaus, den wohl sowohl Jauchs Frau als auch Kandidat Maximilian Burkhart getroffen haben.

Kandidat schafft es bis zur 500.000€-Frage Restaurantbesitzer Maximilian Burkhart schafft es durch die ein oder andere risikoreiche Aktion tatsächlich bis zur 500.000€-Frage. Jetzt will der Moderator wissen: Welche beiden Schauspieler waren einmal bei den Oscars im selben Jahr in derselben Kategorie nominiert? Meryl Streep und Grace Kelly, Tom Cruise und John Wayne, Kate Winslet und Liz Taylor oder Robert De Niro und Fred Astaire? Doch der Kandidat hat keine Ahnung und geht so mit 125.000 € nachhause. Das richtige Paar wären Robert De Niro und Fred Astaire gewesen.

Neben Maximilian Burkhart gewinnt Katzenliebhaberin Nancy Hanschmann stolze 64.000 €. Überhangkandidatin Karen Nielsen nimmt die 32.000 € mit und Sebastian Körner steht am Ende der Sendung vor der 32.000 € Frage. Die darf er am kommenden Montag beantworten.