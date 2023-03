Paul Grant: Daran ist der "Harry Potter"-Star verstorben

Paul Grant hat sich mit Rollen in Publikumslieblingen wie "Star Wars" oder "Die Reise ins Labyrinth" (1986) einen Namen in Hollywood gemacht. Der gebürtige Brite, der im dritten "Star Wars"-Film "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983) einen Ewok verkörperte, ist nun im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Er soll am 16. März ausgerechnet am Bahnhof King's Cross in London zusammengebrochen sein. Dabei handelt es sich um einen bekannten Drehort der "Harry Potter"-Reihe, weswegen King's Cross auch als Hogwarts-Bahnhof bekannt ist. Hogwarts ist der Name der Zaubererschule, auf der Harry Potter seine Abenteuer erlebt. In der Verfilmung schlüpfte Grant in die Rolle eines Goblins, einer Art Kobold.