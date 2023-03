"Erlebnis Erde: Unsere Meere – Naturwunder Ostsee": Infos zur dritten Folge der ARD-Reihe

Seehund-Babys knüpfen spielerisch erste Bande, Hummer kämpfen um ihre Revier-Vorherrschaft und Ringelnattern gehen auf Tauchgang, um ihr Überleben zu sichern: Die Ost- und Nordsee bietet eine atemberaubende Unterwasserwelt. Filmemacher Thomas Behrend geht mit den Zuschauern auf eine bildgewaltige Reise in einen faszinierenden Lebensraum.

Der Film zeigt auch die rauen Seiten der nördlichen Gewässer. Strömungen voller Organismen und Eier wirken wie ein Unterwasser-Schneesturm. Eindrückliche Nahaufnahmen eines Hummer-Kampfes lassen das Publikum beinahe mitfiebern – eine Emotionalitöt, die teilweise auch auf die gelungene musikalische Untermalung zurückzuführen ist. Dazu gibt es viel Wissenswertes über das Ökosystem unter Wasser zu erfahren, und man lernt: Es ist nicht allein der Mensch, der hier folgenreich in Flora und Fauna eingreift. Die Dokumentation klärt auch auf, inwiefern sich der Salzgehalt auf die Meeresbewohner auswirkt und zeigt, wo das Leben regelrecht explodiert.

Mörderische Tierwelt

Behrend porträtiert zudem die Grausamkeit der Natur: Hormongesteuerte Erdkröten greifen während der Paarungszeit grob nach allem, was sich bewegt und werden so oft zu Mördern. Der Seehase, ein Fisch, muss indes mit allen Kräften seine Qualitäten als Vater beweisen. Sein Kampf um den Schutz seiner Eier lässt Bilder von "Findet Nemo" vor dem inneren Auge aufblitzen. "Nur, wer kämpfen kann, hat eine Chance, in einem der extremsten Meere der Erde zu überleben", resümiert Sprecher Axel Milberg.