"Familie Anders – Zwei sind einer zu viel": TV-Kritik zum zweiten Teil mit Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann

In der ZDF-Reihe "Familie Anders" hat ein Paartherapeut im zweiten Teil Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann auf der Couch sitzen. In jedem Film verkörpert ein echtes Schauspieler-Paar die Klienten, die Hilfestellung in Sachen Liebe brauchen.

Familie Anders (2) – Zwei sind einer zu viel Komödie • 19.03.2023 • 20:15 Uhr

In der Praxis von Fabian Anders (Moritz Treuenfels) stellt sich in "Familie Anders (2) – Zwei sind einer zu viel" ein neues Duo vor, das allerdings nur ein Part-Time-Paar ist: Rebecca Renner (Bettina Zimmermann) und Mario Kortner (Kai Wiesinger) haben seit vielen Jahren eine Affäre, doch nun hat Rebecca ihren Dauerstatus als Geliebte satt. Mario hingegen hat Scheu, sich von seiner Frau zu trennen. Als er den Schlussstrich unter sein altes Leben dann wider Erwarten, doch zieht, gerät Rebecca in Panik. Will sie eigentlich gar keine feste Beziehung? Parallel zur Therapie wird – durchaus "zeitintensiver" – die unklare Liebe zwischen dem Therapeuten und seiner Frau, Zweirad-Mechanikerin Paula (Bettina Burchard) erzählt.

Charmante Serie mit psychotherapeutischen Themen Das Mittdreißiger-Paar mit zwei Kindern praktiziert auf seinem hübschen Bauernhof im Grünen vor Leipzigs Stadttoren das sogenannte Nestmodell, bei dem nach einer Trennung die Kinder in der gewohnten Umgebung verbleiben und sich beide Eltern im Wochenrhythmus als "Betreuer" abwechseln. Der andere Elternteil wohnt im Falle der Anders in der ausgebauten Scheune des Hofes, gegenüber vom Haupthaus. In letzter Zeit haben sich Paula und Fabian wieder angenähert – doch dann scheint sich Paulas Interesse an ihrem attraktiven Kollegen Alexej (Tobias van Dieken) wieder zu intensivieren ...

Das Experiment, psychotherapeutische Themen und Paartherapie in eine Unterhaltungsreihe wie das "ZDF Herzkino" zu integrieren, gelingt "Familie Anders" tatsächlich gut. Da wären zum einen die beiden erfrischend aufspielenden Hauptdarsteller: Bettina Burchard versprühte bereits als Polizistin und Chorleiterin der RTL-Serie "Sankt Maik" unerhört positive "Vibes". Ihr bezaubernder Charme funktioniert ebenso in der neuen ZDF-Reihe. Auch der junge Theaterstar Moritz Treuenfels macht seine Sache als Paartherapeut in der Krise gut, wenn auch beide Darsteller eigentlich ein bisschen zu jung für ihre Rollen sind.

Echte Schauspieler-Paare machen die Dramedy spannend Glaubwürdig in dieser Dramedy vor klassischer "Herzkino"-Wohlfühlkulisse mit lichtdurchfluteten Bildern und gut aufgeräumten Schauplätzen sind auch jene Klienten, die sich von Fabian therapieren lassen. Hier sollen stets echte Ehepaare vor der Kamera agieren, was in Film eins mit den Schauspielern Gisa Flake und Knud Riepen umgesetzt wurde und nun mit dem Duo Wiesinger/Zimmermann fortgeführt wird. Ob und wann die sympathische Familienreihe fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.

Übrigens: Das prominente Gastpaar Bettina Zimmermann, 47, und Kai Wiesinger, 56, hat in einem aktuellen Interview mit "Gala" die Notwendigkeit einer Paartherapie für das eigene Privatleben ausgeschlossen. "Bei uns gilt: Wenn irgendwas ist, dann sprechen wir das sofort an. Und damit fahren wir ganz gut. Wie man sieht, sind wir immer noch zusammen", so Bettina Zimmermann. Die beiden Schauspieler sind seit neun Jahren zusammen, haben ein gemeinsames Kind und bringen drei weitere aus früheren Beziehungen in das gemeinsame "Patchwork" mit.

