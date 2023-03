Markus Lanz: Warum Klimaforscher Mojib Latif denkt, dass wir den Klimawandel nicht mehr stoppen können

Die Klimakrise bekämpft man nicht zum Nulltarif. Was hinter der Binse steckt, erahnen in diesen Tagen Millionen Hausbesitzerinnen und -besitzer in Deutschland. Sind uns die schnelle Abkehr von fossilen Heizsystemen Privatinvestitionen von mehreren Zehntausend Euro wert? Und wenn ja: Liegen die zufällig griffbereit auf dem Festgeldkonto?

Eingeladen waren keine Gäste aus der Politik, sondern eine Journalistin, zwei um Nachhaltigkeit ringende Unternehmer und der Klimaforscher Mojib Latif. Letzterer zeigte einmal mehr in aller brutalen Deutlichkeit auf, in welche Richtung die Reise aktuell geht.

"Ich schwanke zwischen Hoffnung und Apokalypse", bekannte der Seniorprofessor der Uni Kiel gleich eingangs der Sendung. Von einer Trendwende ist für ihn noch nichts zu sehen. "Ich muss leider feststellen, dass wir immer noch in die falsche Richtung gehen", konzedierte Latif. "Der weltweite CO2-Ausstoß steigt weiterhin an. Wenn der weiter steigt, sind wir alle betroffen. Das ist die Apokalypse."

Dabei ist der Klimaforscher nicht ratlos, wie es gehen könnte: "Wenn Sie mich zum König der Welt machen, dann wüsste ich genau, was wir machen sollten. Ich würde die Subventionen für die fossilen Energien erst mal wegnehmen." Für den Fall, dass man konsequent auf erneuerbare Energien setze, prognostizierte Latif "unheimliche Lerneffekte". Er ist überzeugt: "Dann passieren die Dinge so schnell, womit wir vielleicht gar nicht gerechnet hätten."

Markus Lanz hakte ein: "Können wir unser Leben nach dem Energiewandel dann so weiterleben wie gehabt?" Latif antwortete prompt und geradeaus: "Nein, das können wir nicht!" Er ergänzte: "Wir haben überhaupt kein Energieproblem auf der Erde. Wir verbrauchen aber unheimlich viele Ressourcen. Das geht so nicht weiter. Wir können nicht immer mehr von dem Planeten nehmen, als er regenerieren kann." Der Unternehmer Torsten Becker, Geschäftsführer einer Firma, die CO2 zum Beispiel in Beton speichert, stimmte zu: "Als Erwachsener muss man sich für das schämen, was wir aus dem Planeten gemacht haben."