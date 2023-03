"Fluch der Karibik"-Comeback? Für Keira Knightley ausgeschlossen

"Fluch der Karibik"-Fans müssen zukünftig auf Elizabeth Swann verzichten: Wie Keira Knightley nun in einem Interview mit "Entertainment Tonight" bestätigte, halte sie die Geschichte ihrer damaligen Filmfigur für auserzählt. Elizabeth sei bei ihrem letzten Auftritt "so schön" und "in brillantem Stil" davon gesegelt, erklärte Knightley. Ein Comeback sei der Schauspielerin zufolge also nicht sinnvoll – und das, obwohl ein sechster Teil der Erfolgsreihe bereits in Planung ist.