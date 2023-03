"Junkfood – die dunkle Seite der Lebensmittelindustrie": TV-Kritik zur heutigen 3sat-Doku

Eigentlich ist ja bestens bekannt, welche Art von Essen gesund und was einfach nur "sündig" verführerisch ist. Und trotzdem schlagen Ärzte und Forscher immer lauter Alarm: Die Gesellschaft wird weder schlanker noch gesünder. Nach wie vor tappen viele in die teilweise perfiden Marketingfallen der Nahrungsmittelhersteller. Warum wird dem Treiben nicht endlich ein Ende gesetzt? Die neue 3sat-Dokumentation "Junkfood – die dunkle Seite der Lebensmittelindustrie", die der Sender in Erstausstrahlung zeigt, beleuchtet die Ernährungsmisere noch einmal deutlich tiefer. Sie arbeitet unter anderem heraus, mit welchen gezielten Methoden die Ultraverarbeitung in der Industrieproduktion der globalen Lebensmittelgiganten Konsumenten in eine Form von Abhängigkeit zwingt.