"Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?": Alle Infos zur Show mit Jörg Pilawa.

Noch eine Quizshow für Jörg Pilawa: Er moderiert die erste Ausgabe der neuen SAT.1-Reihe "Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?", die sich an einem Vorbild des britischen Privatsenders ITV orientiert. In Großbritannien hat sich das Format zum Straßenfeger entwickelt – mit durchschnittlich 30 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab vier Jahren. Durchschnittswerte sind dabei auch für die deutsche Variante von höchster Wichtigkeit. Es geht darum, die Intelligenz von 100 Kandidatinnen und Kandidaten im Vergleich zum durchschnittlichen Wissen der Deutschen zu messen. Das ist weniger kompliziert, als es sich anhört – und am Ende winkt ein großer Preis: Wer sich bis zum Schluss behauptet, kann in der Show 100.000 Euro gewinnen.