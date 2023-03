Jens Spahn: CDU-Politiker vergleicht "Letzte Generation" mit Islamisten

Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" bleiben für viele ein Aufregerthema – auch für den CDU-Vorsitzenden. "Friedrich Merz nennt die meisten Aktivisten der 'Letzten Generation' Straftäter. Hat er recht?" Diese Frage wollte Sandra Maischberger am Dienstagabend von Grünen-Chefin Ricarda Lang und CDU-Politiker Jens Spahn beantwortet haben – und befeuerte so das Streitgespräch im ARD-Talk maßgeblich.

Zunächst beantwortete Spahn die Frage zu den Klimaaktivisten moderat: "Es sind ja einige als Straftäter verurteilt worden". So seien diejenigen, die "zum Teil Straftaten in Museen begehen", definitiv Straftäter. Und "diejenigen, die einfach nur demonstrieren" seien keine. Laut dem ehemaligen Gesundheitsminister seien Demonstrationen schließlich keine Straftat, sondern "ein Recht". Doch mit der Antwort gab sich die Gastgeberin nicht zufrieden, da die Gäste die Fragen lediglich mit "Ja" oder "Nein" beantworten sollten – und stellte die exakt gleiche Frage nochmal. "So formuliert, sage ich mal ja", stellte Spahn klar.

Spahn sah das ganz anders. So frage er sich, was geschieht, "wenn das andere Gruppen machen, die ganz andere Ziele haben." Weiter: "Was machen wir, wenn Islamisten das machen? Rechtsextreme das machen?" Er halte es für falsch, dass sich Politik – in diesem Fall Kommunalpolitik – erpressen lasse. Dafür erntete er Applaus im Studio – und kritische Blicke von Lang.