"Ted Lasso": Alle Infos zur dritten Staffel der Fußball-Comedy-Serie

Mit Ted Lasso geht es in den neuen zwölf Folgen bei Apple TV+ zurück auf den Fußballplatz. Die Fußball-Comedy-Serie um Hauptdarsteller Jason Sudeikis wurde mit zahlreichen Emmys ausgezeichnet. Können die neuen Episoden an den Charme der letzten Staffeln anknüpfen?

Wer schon von "Ted Lasso" gehört, aber noch nie reingeschaut hat, weil man sich absolut nicht für Fußball interessiert, dem sei verraten: Es ist in keiner Weise notwendig, Fußball zu mögen, um den unwiderstehlichen Charme der Serie zu verstehen. Zweimal in Folge gewann sie den Emmy für die beste Comedy des Jahres plus insgesamt neun weitere Emmys in jenen beiden Jahren. Nun laufen ab Mittwoch, 15. März, noch einmal zwölf weitere Folgen der Geschichte des fiktiven Londoner Fußballclubs AFC Richmond. Wobei Apple TV+ sein – gemessen am Erfolg – bestes Pferd im Serienstall natürlich Episode für Episode neu springen lässt, um den "Buzz" rund um die Erfolgsserie hochzuhalten. Mit anderen Worten: Gestartet wird mit einer neuen Episode, und jeden Mittwoch kommt eine weitere hinzu.

Wird "Ted Lasso" weiter fortgesetzt? Dass diese dritte auch die letzte Staffel sein dürfte, ist wahrscheinlich. Die Macher rund um Hauptdarsteller Jason Sudeikis, Bill Lawrence und Brett Goldstein (spielt den früheren Kapitän und jetzigen Co-Trainer Roy Kent) haben immer verkündet, dass "Ted Lasso" auf drei Staffeln angelegt sei und diesem Plan bisher auch auf Nachfrage nicht widersprochen. Ob die bezaubernde Dramedy rund um einen Underdog-Fußballverein wegen des großen Erfolges am Ende aber doch fortgesetzt wird, lässt sich momentan noch nicht beantworten.

Rezensenten wurde nur die Startfolge der dritten Staffel vorab zum Anschauen geliefert. Die Prämisse der Erzählung war aber schon zum Ende der zweiten Staffel (lief bereits im Sommer 2021) klar: Der AFC Richmond hat den Wiederaufstieg in die Premier League geschafft, wird aber im ganzen Land als definitiver Absteiger Nummer eins gehandelt. "Warum landet der AFC Richmond auf Platz 20?", werden die Fußball-Experten in Folge eins gefragt. "Weil es keinen 21. Platz gibt", lautet die gern gewählte Antwort.

Ist Coach Lasso noch der richtige Mann am richtigen Ort? Während Ted Lasso – für Einsteiger: ein amerikanischer College-Football Coach, der eigentlich gar nichts von Fußball versteht – mit den Nachwirkungen seiner Trennung von Frau und Kind zu kämpfen hat, bringt sich sein ehemaliger Freund und Schützling Nate (Nick Mohammed) als "Wunderkind"-Trainer bei West Ham United in Stellung.

Es ist der neue Club von Rupert (Anthony Head), dem fiesen Ex-Mann von Richmond-Chefin Rebecca (Hannah Waddingham), dem früher der AFC Richmond gehörte. Dort arbeitet Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) als neuer Assistenztrainer, während sich Ex-Marketing-Frau Keeley (Juno Temple) in ihrer Rolle als Chefin der eigenen PR-Agentur zurechtfinden muss. Während die Saisonvorbereitung in die heiße Phase geht, steigt der Druck auf Ted Lasso und sein Team, denn es dürfte ein harter Kampf werden, der dem AFC Richmond im Haifischbecken Premier League bevorsteht. Ob der stets positiv denkende und menschliche Werte hochhaltende Coach Lasso noch der richtige Mann am richtigen Ort ist?

Serie besteht aus grandiosen Ensemble-Stücken Auch wenn die Serie "Ted Lasso" heißt, so sind die in der Regel um die 30 Minuten langen Folgen vor allem ein grandioses Ensemble-Stück. Viele äußerst liebenswerte und für die Comedy-Welt verblüffend vielschichtig gezeichneter Charaktere tummeln sich in dieser Serie, in die sich ein paar wenige "bad guys" geschmuggelt haben. Wohl nicht ganz zufällig trat "Ted Lasso" seinen Siegeszug beim in Sachen Reichweite eher kleinen Streamingdienst Apple TV+ kurz nach Beginn der Corona-Pandemie an, als Staffel eins startete. Die Menschlichkeit der im Profi-Sport spielenden Dramedy, ihre positiven "Vibes" und "Feelgood"-Atmosphäre salben die Seele und rüsten die Stimmung der Zuschauenden spürbar auf.

Wer eine Folge "Ted Lasso" geschaut hat, kann danach nur schwer schlecht drauf sein – egal, welche Kriterien man an Unterhaltung stellt. Hier bekommt man unfassbar lustige Dialoge, jede Menge Menschlichkeit und wunderbare Charaktere (mit Apple-Abo) frei Haus geliefert. Allerdings: Irgendwann sind die Geschichten um die "Fahrstuhlmannschaft" des Londoner Nette-Leute-Clubs auserzählt. Insofern wäre ein Ende nach Staffel drei zwar ein bisschen traurig, aber für die "Legende" des Gesamtproduktes vielleicht das Beste.