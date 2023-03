"Let's Dance“: Anna Ermakova knackt 30 Punkte!

Es wird zum dritten Mal getanzt auf dem „Let's Dance“ (auch bei RTL+) Parkett und die Promis sind fitter denn je! Viele von ihnen überzeugen auf ganzer Linie und das belohnt die Jury mit jeder Menge Punkten. Doch wie immer muss auch in dieser Folge ein Paar die Show verlassen.

Der sogenannte „König des Internets“, Streamer Knossi, legt mit Tanzpartnerin Isabel Edvardsson diese Woche den „König der Standardtänze“ auf das Parkett: Einen Slowfox zu "Love and Marriage“ von Frank Sinatra. Dafür hat den Internet- Streamer der Ehrgeiz gepackt. „Ich will mich verwandeln von der Raupe zum Schmetterling“, erklärt Knossi. Laut Motsi Mabuse ist er auf dem richtigen Weg: „Ich bin sehr zufrieden mit deiner Entwicklung. Die Fußarbeit, die Beinarbeit. Wenn die Haltung noch etwas stabiler wird, geht das in die richtige Richtung“, lobt sie. Joachim Llambi hingegen ist eher weniger begeistert. „Der Slowfox ist gerade mal vergewaltigt worden“, sagt er. Insgesamt erhält Knossi für die Performance 19 Punkte.

Chryssanti Kavazi hat schlaflose Nächte Mit einem Cha-Cha-Cha zu „Flowers“ von Miley Cyrus möchte Chryssanti Kavazi, nach dem verpatzten Auftritt von letzter Woche, heute besonders überzeugen. Das fällt der GZSZ-Darstellerin allerdings sichtlich schwer, da sie seit dem Reinfall der letzten Woche ziemlich Lampenfieber hat. Doch umso größer ist der Stein, der der 34-Jährigen nach der Performance vom Herzen fällt. "Herr Llambi, ich sage Ihnen eins! Nach letztem Freitag habe ich keine Nacht geschlafen und hatte so Panik vor heute. Und ich bin - egal, was Sie jetzt sagen - so happy, dass ich diesen Tanz jetzt getanzt habe", strahlt Chryssanti Kavazi. Doch der Chef-Juror bleibt hart: „Die erste Hälfte war außer Takt. Was soll ich machen, wenn du das so anbietest. Ich kann doch keine Sympathie-Punkte vergeben.“ Von Insgesamt 13 Punkten stammt bloß ein Punkt von dem strengen Juror. Da grummelt sogar das Publikum.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Schauspielerin Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzen einen Tango zu „Tanguera“ von Sexteto Mayor. Dafür muss die sonst eher für nett und lieb gehaltene Schauspielerin eine andere Seite von sich zeigen. „Ich kann auch anders - und ich will, dass die Leute das auch mal sehen“, lautet ihre Kampfansage. Das gelingt ihr auch. Unter tosendem Applaus stehen sogar Jorge González und Motsi Mabuse auf. „Ich bin begeistert. Ich konnte nicht atmen, das war so feurig, sexy und präsent. Das Herz habe ich hier auf diesem Parkett gesehen. Mega, Julia“, schwärmt Jorge González. Sogar Joachim Llambi ist zufrieden: „Du hattest die Leute schnell in deinem Bann. Du hast das so gut verkörpert. Das war richtig gut“. Das gibt unglaubliche 27 Punkte für die YouTuberin. Von Jorge González gibt es sogar die Höchstpunktzahl: 10 Punkte.

Boris-Tochter Anna Ermakova kriegt die ersten 30 Punkte der Staffel Doch eine kann sie übertrumpfen: Anna Ermakova und Valentin Lusin tanzen einen Slowfox zu „Oops I Did It Again“ von Britney Spears. Der gesamte Saal steht, sogar Joachim Llambi. Laut Motsi Mabuse ist es der beste Slowfox, den sie je bei „Let's Dance“ gesehen hat. „Mehr geht nicht“, schwärmt sie. Jorge González möchte ihr am liebsten einen Oscar verleihen: „The Oscar für die Choreografie goes to Valentin. ... für den Newcomer des Jahres goes to Anna Ermakova“. Und Joachim Llambi sagt nicht mehr als: „Geh nach oben, hol dir die 30 Punkte ab und alles ist gut.“ Da hat Anna Ermakova sogar Tränen in den Augen. Am Ende müssen Natalia Yegorova und Andrzej Cibis als drittes Paar die Show verlassen.