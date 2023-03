Ferdinand von Schirach wird zum Schauspieler: Alle Infos zum Theaterstück "Regen"

Regisseur setzt sich für Film-Star ein

James Gunn reagiert wütend auf rassistische Kommentare von Social-Media-Nutzern

James Gunn hat sehr emotional auf rassistische Kommentare im Bezug auf die Besetzung in "Guardians of the Galaxy Vol. 3" reagiert. "Es ist mir sch**ßegal, welcher Ethnie Chukwudi Iwuji angehört", schrieb der wütende Regisseur auf Social Media.

MEHR