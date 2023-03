"Der Alte": TV-Kritik zum ZDF-Krimi

Auftakt für eine neue Ära: Die beliebte ZDF-Freitagsserie "Der Alte" kommt mit einigen Veränderungen zurück. Hauptkommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze) leitet künftig die Mordkommission II in München und Hauptkommissar Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) verabschiedet sich aus dem Dienst.

Der Alte Serie • 10.03.2023 • 20:15 Uhr

"Der Alte", die schon seit 1977 ausgestrahlt wird, bekommt einen "Neuen". Thomas Heinze wird als Hauptkommissar Caspar Berger zum dann fünften Chef der Münchner Mordermittlertruppe. Los ging's bekanntlich mit Siegfried Lowitz, der zunächst in 100 Serien-Fällen im Einsatz war. Es folgten Rolf Schimpf, zwischen 2008 und 2012, dann kam Walter Kreye, und zuletzt schob Jan-Gregor Kremp den Dienst. Ihn wird man in der Rolle als Hauptkommissar Richard Voss auch noch in den ersten beiden Folgen bei der Krimi-Routinearbeit begleiten dürfen.

Thomas Heinze erfüllt sich mit der Rolle einen Herzenswunsch Erst in der dritten neuen "Der Alte"-Folge, die am Freitag, 24. März, zur gewohnten Uhrzeit um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, übernimmt der "Neue". Thomas Heinze (58) erfüllt sich mit der Renommee-Rolle einen Herzenswunsch. Der Schauspieler war schon im vergangenen Jahr – damals allerdings in einer Rolle als Verdächtiger – im 90-Minuten-Serienspecial "Der Alte: Der Tote am Kliff" zu sehen und erfuhr angeblich hinter den Kulissen bei den gemeinsamen Dreharbeiten von Jan-Gregor Kremp, dass dieser plane, sich von der ZDF-Serie wieder zu verabschieden. Heinze, bekannt geworden durch Rollen in Filmen wie "Allein unter Frauen", "Das Wunder von Lengede" oder "Der Wixxer", signalisierte Interesse – und bekam schließlich den Zuschlag.

Über seine Rolle als aus dem Norden an die Isarmetropole gewechselter Kriminaler sagt Thomas Heinze: "Caspar Bergmann liebt seine Arbeit als Kommissar. Sie ist mehr als ein Beruf, sie ist für ihn eine Berufung, der Mittelpunkt seines Lebens. Routine ist ihm fremd, jeden Fall betrachtet er als eine neue Herausforderung – wie ein Quiz, das es zu lösen gilt." Und weiter: "Er arbeitet zielstrebig, ergebnisorientiert und kompromisslos. Er ist fokussiert, kann gut kombinieren, sich auf seinen Instinkt verlassen und ist dabei jederzeit bereit, auch um die Ecke zu denken und ungewöhnliche Wege zu gehen." Bergmann suche "beruflich bedingt ständig Beweise, Motive, Schuldige, aber auch im Privatleben ist er auf der Suche und immer in Bewegung, ohne wirklich anzukommen".

Aller Anfang ist schwer Tatsächlich scheint sich Hauptkommissar Bergmann – fast ein wenig wie der Ermittler-Kollege Faber (Jörg Hartmann) aus dem Dortmunder "Tatort" – anfänglich schwer zu tun, wirklich Fuß zu fassen am neuen Lebensmittelpunkt. Er wirkt wie ein Nomade und wohnt zeitweilig in einem Camping-Fahrzeug. Lange findet der "Neue" noch keine Wohnung in München. "Tatsächlich sucht er aber ein Zuhause. Nach dem Tod seiner Frau sucht er nach einem Neubeginn und nach menschlicher Nähe, zu der er aber eigentlich noch gar nicht fähig ist", sagt Heinze. "In München leben seine alleinerziehende Tochter und seine Enkeltochter, die er liebt und die der Grund sind, weshalb er sich für die Stelle in München beworben hat. Er hat sich vorgenommen, anders als in der Vergangenheit, seinen Beruf und seine Familie in die Balance zu bringen. Leichter gesagt als getan."

Abschied von Christina Rainer Im ersten neuen Fall der Staffel geht es um ein ermordetes Society-Girl, das tot im Swimming-Pool ihres Elternhauses aufgefunden wird. Hauptkommissar Richard Voss (Kremp) findet immer mehr Abgründiges über das kurze Leben der Influencerin heraus.

Übrigens: Nicht nur Voss verlässt das Team. Gleichzeitig geht auch die Pathologin Franziska Sommerfeld (Christina Rainer), die mit dem Kommissar auch privat verbunden war. Sie wird durch die neue Pathologin Dr. Luisa Geiger ersetzt. Die Rolle übernimmt die 33-jährige Schauspielerin Sidonie von Krosigk ("Bibi Blocksberg"). Auch sie sieht man – wie Thomas Heinze – erstmalig ab der dritten neuen "Der Alte"-Folge.

Der Alte – Fr. 10.03. – ZDF: 20.15 Uhr