"Der Bachelor": Welche Paare sind noch zusammen? Wer hat sich getrennt?

In den vergangenen 13 Staffeln von "Der Bachelor" wurden zahlreiche Rosen verschenkt, Küsse verteilt und Herzen gebrochen. Alle hatten dabei die Version, endlich ihre große Liebe zu finden. Bei wem sprühten die Funken auch nach der RTL-Show (auch bei RTL+) weiter? Welche Paare sind noch immer zusammen? Und wo passte es überhaupt nicht? Hier gibt es den Liebescheck zu allen Rosenkavalieren.

Marcel Maderitsch Der erste Bachelor, der eine Rose verteilte, war 2003 Marcel Maderitsch. Die Auserwählte des Bankangestellten wurde Juliane Ziegler. Doch die Beziehung zwischen dem damals 29-Jährigen und der Schornsteinfegerin hielt nicht besonders lange. Nach dem Liebes-Aus wurde bekannt, dass Marcel Maderitsch mit der zweitplatzierten Nicole zusammen kam. Ob das Liebesglück zwischen den beiden heute noch hält, ist unbekannt. Der Ex-Bachelor hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebt in der Schweiz.

Paul Janke Neun Jahre musste gewartet werden, bis ein neuer Bachelor auf der RTL-Bildfläche erschien. 2012 betrat Paul Janke die Show und wurde zum bisher bekanntesten Rosenkavalier. Auch wenn der mediale Erfolg für den Diplom-Kaufmann groß war, lief es mit der Liebe nicht so rosig. "Mister Hamburg 2009" wählte in der RTL-Show Anja Polzer unter den Kandidatinnen aus. Nach einem gemeinsamen Urlaub war dann auch schon wieder Schluss. Seit dem ist Paul Janke zumindest offiziell Dauersingle, dem immer wieder Flirts nachgesagt werden. Anders sieht es da bei Anja Polzer aus. Die Brünette ist seit Jahren in einer festen Beziehung mit ihrem Freund, den sie auf einigen Fotos auf Instagram zeigt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Jan Kralitschka Ein Jahr später übernahm Jan Kralitschka den Strauß Rosen. Unter der Sonne Südafrikas entschied sich der modelnde Rechtsanwalt für Alissa Harouat. Doch auch aus dieser Liebesgeschichte wurde nichts. Nach kurzer Zeit trennte sich das Paar. Er konnte das Verliebtsein nicht in den Alltag übertragen, erklärte Jan Kralitschka. Für eine kurze Zeit ging der Bachelor dann zu seiner Ex-Freundin zurück.

Christian Tews Christian Tews ist der Bachelor der vierten Staffel. 2014 vergab er seine letzte Rose an die Parfüm-Fachverkäuferin Katja Kühne. Zwischen dem Unternehmer und der Blondine aus Dresden hiet die Beziehung sogar etwas länger. Fünf Wochen nach der Aftershow-Sendung gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Auch wenn es nicht miteinander geklappt hat, so haben beide doch ihre Liebe gefunden. Christian Tews ist seit 2015 mit seiner Claudia verheiratet und Vater von Zwillingen. Katja Kühne ist mit dem Fußballprofi Marcel Sabitzer liiert.

Oliver Sanne In der fünften Staffel wurde um den Bachelor Oliver Sanne in Los Angeles gebuhlt. Dabei konnte die damals 28-jährige Krankenpflegerin Liz Kaeber den ehemaligen "Mister Germany" von sich überzeugen. Nach der RTL-Show war es dann auch schon wieder vorbei mit den Gefühlen füreinander. Kurze Zeit danach kam Oliver Sanne mit seiner Ex-Freundin wieder zusammen, doch auch nicht für lange. Mittlerweile ist er in einer langjährigen Beziehung mit seiner Freundin Jil Rock. Liz Kaeber hat eine erfolgreiche Karriere als Influencerin hingelegt und ist seit 2018 mit ihrer Jugendliebe verheiratet.

Leonard Freier 2016 stellte sich mit Leonard Freier der neue Bachelor des Jahres vor. Der Unternehmensberater machte Leonie Sophia Pump zur Siegerin der Kandidatinnen. Ihre Liebelei war besonders kurz. Schon am Abend nach dem Finale soll sich der damals 30-Jährige von ihr getrennt haben. Ein Grund dafür soll seine Ex-Freundin gewesen sein, mit der er auch eine Tochter hat. Nach dem Bachelor-Abenteuer kamen die beiden wieder zusammen, heirateten 2018 und bekamen 2022 einen Jungen.

Sebastian Pannek Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn schienen sich zunächst in der siebten Staffel von "Der Bachelor" gefunden zu haben. Immerhin waren die beiden ein Jahr liiert, bevor sich ihre Wege wieder trennten. Trotzdem verhalf Sebastian Pannek die RTL-Show zum ganz großen Glück. 2018 fand er mit der Ex-„Bachelor“-Teilnehmerin Angelina Heger seine Liebe. Inzwischen sind die beiden verheiratet und haben zwei Töchter.

Daniel Völz Viel Aufregung gab es um Daniel Völz. Der Bachelor aus dem Jahr 2018 war der erste, der im Finale "Ich liebe dich" säuselte und sich eine Ohrfeige von einer Kandidatin einhandelte. Yeliz Koc knallte dem Immobilienmakler eine, da er, trotz eines Kusses, ihr keine Rose überreichen wollte. Daniel Völz entschied sich stattdessen für Kristina Yantsen. Nach wenigen Wochen ging ihre Beziehung allerdings im Streit auseinander. Während der ehemalige Rosenkavalier noch auf der Suche nach seiner Herzensdame ist, ist das Model anderweitig liiert und Mutter zweier Söhne.

Andrej Mangold Andrej Mangold und seine Auserwählte Jennifer Lange konnten den bisherigen Beziehungsrekord von einem Jahr toppen. Als "Team Gold" galten sie unzertrennlich. Der Basketball-Profi und die Personaltrainerin teilten nicht nur die Leidenschaft zum Sport, zusammen machten sie eine Karriere als Reality-Stars und besuchten 2020 zusammen "Das Sommerhaus der Stars". Nach eineinhalb Jahren hatte es sich dann ausgeturtelt zwischen Andrej Mangold und Jennifer Lange. Aktuell sollen beide mit anderen Partnern liiert sein.

Sebastian Preuss Mit Sebastian Preuss gab es ein echtes Novum in der RTL-Show. Der Bachelor vergab erstmals an keine Kandidatin eine Rose. Der Profi-Kickboxer konnte für keine der Damen Gefühle aufbringen. 2020 erlitt der Münchner einen schweren Motorradunfall. Dabei zog er sich neun Knochenbrüche zu, verlor seinen Führerschein und wurde wegen illegalen Motorradrennens zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Mittlerweile ist Sebastian Preuss wieder gesundet und offiziell noch Single, obwohl die Gerüchteküche um eine Liebschaft mit Are you the One“-Kandidatin Isabelle Denise brodelt.

Niko Griesert Ein Hin und Her gab es mit dem Bachelor der elften Staffel. Niko Griesert schenkte Mimi Gwozdz seine letzte Rose. Doch in der Wiedersehens-Sendung gab es dann die große Überraschung. Der Osnabrücker entschied sich nochmal um, und wählte die zweitplatzierten Michèle de Roos. Im August 2022 platzte dann ihr gemeinsamer Liebestraum. Doch so ganz scheint die Beziehung für die beiden nicht erledigt zu sein. Es kamen Gerüchte auf, Niko Griesert und Michèle de Roos würden es nochmal miteinander versuchen wollen. Mimi Gwozdz traf bei „Bachelor in Paradise“ auf ihren Ex-Freund Yannick, mit dem sie seitdem wieder zusammen ist.

Dominik Stuckmann Im letzten Jahr war Dominik Stuckmann der Mann mit den Rosen. Der It-Spezialist lernte in der RTL-Show Anna Rossow kennen und lieben. Bisher scheinen die Chancen gutzustehen, dass die beiden weiterhin ein Paar bleiben. Die Hamburgerin und der Rosenkavalier sind mittlerweile sogar in Frankfurt am Main zusammengezogen und scheinen ihr Glück miteinander gefunden zu haben. Das Pärchen teilt gemeinsame Hobbys und liebt es zu reisen. Ob Fallschirmsprünge oder Schneeschuhwanderungen, seit der Sendung machen Struckmann und Rossow alles gemeinsam.