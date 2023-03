Diese Film-Requisiten hat Keanu Reeves vom "Matrix"-Set mitgenommen

Stücke und Gegenstände aus Kult-Filmen sind heiß begehrt. Das ist auch bei den Hollywood-Stars so. Keanu Reeves hat sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, am Set von "Matrix" zuzuschlagen. Wie der Schauspieler nun zugab, wanderten ein paar Dinge vom Drehort in seine eigene Tasche. Erinnerungsstücke, die bis heute eine große Bedeutung für Reeves haben.

Was haben Aaron Paul, Sarah Jessica Parker, Jason Momoa und Maisie Williams gemeinsam? Sie sind nicht nur gefragte Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern haben in der Vergangenheit einige Erinnerungsstücke von Filmsets mitgehen lassen. Doch sie sind nicht die einzigen: Neben zahlreichen weiteren Hollywood-Größen reiht sich nun "Matrix"-Darsteller Keanu Reeves ein.

Diese Requisiten wanderten in Keanu Reeves Tasche Auf Reddit wurde der "Matrix"-Star bei der Fragerunde "Ask Me Anything" gefragt, ob er jemals etwas von Filmsets "gestohlen" habe. Daraufhin antwortete er: "Nicht gestohlen ... die Uhr und den Ehering aus 'John Wick', ein Schwert aus '47 Ronin' und die erste rote Pille, die mir die Wachowskis je gegeben haben."

"Die Wachowskis" sind die Schwestern Lana und Lilly, die bei der "Matrix"-Filmtrilogie Regie führten. Im ersten Teil inszenierten sie eine der berühmtesten Szenen: Hierbei ist zu sehen, wie Morpheus (Laurence Fishburne) Neo (Keanu Reeves) fragt, ob er die rote oder die blaue Pille nehmen möchte. Die rote Pille ermöglicht es einem, die Wahrheit zu sehen, während man durch die blaue Pille in seine normale Realität zurückkehren und in Frieden leben kann.

"Nichts kann jemals mit dem Kung-Fu-Training in 'Matrix' verglichen werden" Aktuell ist Reeves auf Promotour für "John Wick 4", auch diesbezüglich wurden ihm einige Fragen gestellt. So wollte ein Nutzer wissen, ob er das Kampfsporttraining für "Matrix" oder "John Wick" bevorzuge. "Nichts kann jemals mit dem Kung-Fu-Training in 'Matrix' verglichen werden, weil es so einzigartig und mein erstes Mal war ... aber das Jiu-Jitsu in 'John Wick', das mit Judo und Schießereien integriert ist, kann auf seine eigene Art und Weise niemals erreicht werden", erklärte der 58-Jährige.

Auf die Frage, ob er es sich jemals vorstellen könne, in einem weiteren "Matrix"-Film mitzuspielen, antwortete er, dass er bereit sei, ein fünftes Mal Neo zu spielen – vorausgesetzt es würden die richtigen Leute unterschreiben und Lana Wachowski erneut die Regie übernehmen: "Wenn sie mich wieder einlädt, bin ich dabei", erklärte Reeves schon 2021 in einem Interview mit dem "Empire"-Podcast. Jedoch glaube er nicht, dass ein weiterer Teil geplant sei: "Wenn ich meine Stimme abgeben müsste, würde ich sagen, dass Lana keinen weiteren Matrix-Film machen wird."