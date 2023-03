"Adelheid und ihre Mörder" und "SOKO 5113"-Star Heinz Baumann ist tot

Der am 12. Februar 1928 in Oldenburg geborene Baumann startete seine Karriere am Theater, er spielte an den Stadt- und Staatstheatern in Stuttgart und später in München. Seinen Durchbruch auf der großen Leinwand feierte er als Liselotte Pulvers Liebhaber im Komödienklassiker "Das Spukschloß im Spessart" (1960), später war er in Peter Zadeks Kinoerfolg "Ich bin ein Elefant, Madame" (1969) zu sehen.