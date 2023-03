Christine Theiss: Warum der "Biggest Loser"-Star Erdbebenopfern hilft

Romantikerin oder nicht?

"What's Love Got To Do With It?"-Star Lily James über ihr Traum-Date

In der Liebeskomödie "What's Love Got To Do With It?" schlüpft Lily James in die Rolle der Dokumentarfilmerin Zoe. Doch wie sieht es im wahren Leben mit der Romantik bei der Schauspielerin aus? Im Interview hat Lily James verraten, wie ihr Traum-Date aussieht.

MEHR