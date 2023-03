"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Besuch vom "Tatort" in der ARD-Show

Besonders spannend dürfte allerdings werden, wie sich die versammelten "Tatort"-Stars schlagen: So will sich die 13-jährige Paula mutig mit Til Schweiger, der bekanntlich auch selbst Regisseur und Erfolgsproduzenten ist ("Keinohrhasen", "Honig im Kopf") anlegen. Es geht um die Frage, wer schneller Kino-Blockbuster der vergangenen Jahrzehnte anhand ihrer Besetzung erkennt.

"Tatort"-Kommissar Harald Krassnitzer aus Wien stellt sich dagegen einer leckeren Herausforderung. Er möchte es schaffen, mehr typisch österreichische Süßspeißen bei einer Blindverkostung zu erraten als sein zwölfjähriger Herausforderer Jaden. Und last but not least tritt auch Jan Josef Liefers ("Tatort" aus Münster) an. Er muss Münzen schnipsen – mit viel Fingerspitzengefühl.