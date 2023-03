Dreifachmord von Starnberg: Alle Infos zur Mord-Doku von RTLZWEI

Nachdem am 6. März das Urteil gegen den Dreifachmörder von Starnberg gefallen ist, zeigt RTLZWEI eine zweiteilige Dokumentation über die grausamen Morde. Beide Episoden gewähren exklusive Einblicke in den echten Kriminalfall.

Januar 2020: Die Polizei findet in einem Haus in Starnberg die Leichen des 21-jährigen Vincent P. sowie seiner Eltern. Zunächst geht die Polizei von einem Familiendrama aus – doch mit der Zeit rückt Max B., ein Freund des jungen Mannes, in den Fokus der Ermittlungen. Bald wird er beschuldigt, den Dreifachmord begangen zu haben. Auch Samuel V. soll Komplize des Mörders gewesen sein.