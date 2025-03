Schicksalsschlag für die "Goodbye Deutschland"-Stars: Zwillinge verloren

"Vor sechs Wochen haben wir dieses Foto voller Freude und Hoffnung gemacht", schreibt die Familie zu einem Instagram-Post, das die glücklichen Eltern mit einem Ultraschallbild zeigt. "Zwei Fruchthöhlen, doppelte Glücksmomente": Erwartet wurden also Zwillinge. "Doch beim nächsten Arzttermin kam der Schock. Eine Fruchthöhle blieb leer, in der anderen gab es keine gute Weiterentwicklung."

Dann, so schreiben "Die Weissens" auf ihrem so betitelten Instagram-Account weiter, "folgten sieben Tage voller Hoffen und Bangen", in denen Virginias Blutwerte überprüft worden seien. "Sieben Tage, in denen wir uns an jede noch so kleine Chance geklammert haben. Doch schließlich kam die bittere Gewissheit. Es wird nicht weiter wachsen."