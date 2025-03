“Let’s Dance”: Das waren die höchsten Punktzahlen in der Geschichte der Show

Dennoch werden vor allem zum Ende der Staffeln immer wieder die 30 Punkte ertanzt. Außerdem wurden immer wieder Rekorde gebrochen, wer in einer Staffel am öftesten die Höchstpunktzahl erreicht. Doch wer liegt vorne?

Auf dem vermeintlich schwachen, fünften Platz im Ranking liegen vor allem die Herren. Sieben Mal die 30 Punkte haben folgende Tanzpaare erreicht: Luca Hänni in Staffel 13 mit seiner Partnerin Christina Hänni (damals noch Luft). Sie konnten vor allem mit ihrer Harmonie immer wieder punkten. Immerhin ist daraus später die große Liebe geworden. Ein wahres Traum-Tanzpaar. Hinzukommt Rúrik Gíslason, der 2021 sogar gewonnen hat. Er tanzte mit Renata Lusin. Für ihn haben auch die Zuschauer zahlreich angerufen, in seiner Staffel gab es nämlich noch jemand anderen, der punktemäßig sehr gut dabei war. 2023 hat auch auf Ex-Turner Philipp Boy mit Patricija Ionel ganze 7 Mal die 30 Punkte ertanzt. Auch für ihn hat es trotzdem nicht für den Sieg gereicht.

Platz 4: Acht mal abgeräumt

Der undankbare vierte Platz geht an zwei Damen, die auch aus anderen Gründen gut in Erinnerung geblieben sind. Schauspielerin Valentina Pahde ertanzte mit Valentin Lusin nicht nur acht Mal die Höchstpunktzahl, sondern erreichte diese auch zum ersten Mal in der „Let’s Dance“-Geschichte beim Wiener Walzer. Leider verpasste sie den Sieg damals knapp gegen Rúrik Gíslason. Acht Mal 30 Punkte gab es auch für Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli. Sie holte sich 2020 gemeinsam mit Massimo Sinató den Titel. Sie ist vor allem wegen ihrer außergewöhnlichen Körperkontrolle und Akrobatik immer noch in vielen Köpfen geblieben.