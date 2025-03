Die aktuellen "Aktenzeichen XY"-Fälle: Doppelleben mit tödlichen Folgen?

Am 26. März hofften die Polizei und Rudi Cerne wieder auf die Mithilfe der ZDF-Zuschauer beim Aufklären von ungelösten Verbrechen. Um diese Fälle ging es.

„Rocky B“: Überfall auf Tankstelle am 16.12.2023 Das Weihnachtsfest steht vor der Tür, als zwei junge Männer im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren in einen Bus steigen, der sie in die Nähe eine Tankstelle in Nordhessen (Ehlen) bringt. Auf der Fahrt verdecken die Männer ihre Gesichter, außerdem haben sie Rucksäcke bei sich; ein Täter trägt außerdem ein dunkles Sweatshirt mit „ROCKY BALBOA“-Schriftzug. Um kurz vor 9 stürmen die Männer mit einer Pistole das Kassenhaus der Tankstelle und zwingen den Kassierer, das Geld der Kasse in eine Plastiktüte zu stecken. Der Überfall dauert 20 Sekunden – danach fliehen die Täter mit etwa 600 Euro vom Tatort.

Eine Frau mit vielen Geheimnissen: 16.01.2020 Die Thailänderin Phoonsuk Düstersiek lebt in Stralsund und ist verheiratet – außerdem hat sie gleichzeitig mehrere andere Partner, ist spiel- und drogensüchtig, verdient sich als Prostituierte Geld dazu und betreibt außerdem einen „mobilen Erotikservice“. Am 11. Januar 2020 zieht sie eine Modellwohnung für Prostituierte in Stralsund am 15. Januar steht sie zum letzten Mal in Kontakt mit ihrem Ehemann. Vier Tage später öffnen Polizei und Feuerwehr gewaltsam die Tür zur Wohnung, die wirkt, als hätte Phoonsuk Düstersiek die Bewohnerin sie nur kurz verlassen. Doch auf den zweiten Blick finden sich Hinweise auf ein Verbrechen: Die Ermittler entdecken Blutspuren auf dem Bett, es fehlen Laken und Bettbezüge. Außerdem sind persönliche Dokumente wie Papiere, Geldbörse und Notizbuch verschwunden, ebenso ihr Geschäfts- und Privathandy und Bargeld. Beide Handys wurden exakt zur gleichen Zeit ausgeschaltet: Am 16. Januar 2020 um 22:36 Uhr.

“Apotheken-Greifer”: Schwerer Raub auf Apotheke am 23.11.2023 Am Donnerstagabend überfällt ein Mann mit einem Messer bewaffnet eine Apotheke in Neunkirchen-Seelscheid (Nordrhein-Westfalen). Als der Täter den Laden betritt, flieht eine Mitarbeiterin in den Toilettenraum. Der Mann fordert daraufhin die zweite Mitarbeiterin auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen, doch die weigert sich – es kommt zum Gerangel. Als sich die Situation beruhigt, betritt der Täter den hinteren Teil der Apotheke. Daraufhin flieht die Mitarbeiterin auf die Straße, verfolgt vom Täter. Sie wählt den Notruf, bleibt allerdings in der Warteschleife hängen, woraufhin der Mann versucht, ihr das Handy aus der Hand zu schlagen. Schließlich ergreift er mit einer Beute von 156 Euro die Flucht.

Frauenleiche im Vierwaldstättersee (Schweiz) am 21.09.2014 Im Vierwaldstättersee im Kanton Nidwalden wird die Leiche einer Frau entdeckt: Es ist die die 36-jährige Prostituierte Emiliya Emilova, die auf dem Luzerner Straßenstrich arbeitete. Ihr Oberkörper ist zwar unbekleidet, aber mit blauen Bändern bedeckt, die mit Draht befestigt wurden. Die Ermittlungen finden heraus, dass es sich um die Tragegriffe einer Einkaufstasche der Schweizer Supermarktkette Migros handelt. Vermutlich wurde die Tasche mit schwerem Material gefüllt, damit die Leiche im See versinkt; doch die Griffe rissen ab. Zeugen sahen Emiliya Emilova am späten Abend des 20. September 2014, als sie Hand in Hand mit einem unbekannten Mann den Straßenstrich verließ.