Hans Sigl verliebt: So ist das Liebesleben vom "Bergdoktor"-Star

In der 17. Staffel verliebte sich der "Bergdoktor" Martin Gruber in Karin Bachmeier, gespielt von Hilde Dalik. Auch im wahren Leben hat Hans Sigl seine Partnerin gefunden. Seit vielen Jahren ist die Fotografin und Musikerin Susanne an seiner Seite. Das Rampenlicht überlässt die 52-Jährige gerne ihrem Ehemann. In einem seltenen Interview hat die Frau von Hans Sigl Einblicke in ihr Eheleben gegeben.