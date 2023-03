Nach Oscarnominierung für "Pinocchio": Guillermo del Toro plant "The Buried Giant"-Verfilmung

Mit "Pinocchio" hat Guillermo del Toro derzeit gute Aussichten auf eine Oscar als bester animierter Spielfilm. Nach diesem Erfolg, kündigte der Regisseur in Kooperation mit Netflix einen weiteren Animationsfilm zu produzieren. Dieser beruhe auf dem Fantasy-Roman "The Buried Giant".

Der erfolgreiche Filmemacher plant bereits sein nächstes großes Projekt: Wie das Magazin "Deadline" berichtet, soll del Toro den Fantasy-Roman "The Buried Giant" (deutscher Titel: "Der begrabene Riese") des britischen Nobelpreisträgers Kazu Ishiguro verfilmen. Der Roman handelt von einem älteren Ehepaar, Axl und Beatrice, das in einem fiktiven England des fünften Jahrhunderts lebt, in dem niemand die Fähigkeit hat, etwas im Langzeitgedächtnis zu behalten. Del Toro kooperiert für den Film mit Netflix und agiert dabei sowohl als Regisseur als auch als Drehbuchautor – und zwar an der Seite von Dennis Kelly. Dieser schrieb "Roald Dahls Matilda – Das Musical". Wann der Film zu sehen sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Der Vorsitzende von Netflix Film, Scott Stuber, zeigte sich indes begeistert über die bevorstehende Zusammenarbeit. Immerhin habe del Toro bereits einen Oscar für die Fantasy-Romanze "The Shape Of Water" (2017) als besten Film und für die beste Regie eintüten können. "Guillermo del Toro ist ein visionärer Filmemacher und ein Meister seines Fachs", erklärte Stuber gegenüber "Deadline". "Wir könnten nicht stolzer auf die prestigeträchtige Anerkennung für seinen Pinocchio sein, und wir freuen uns, unsere kreative Partnerschaft fortzusetzen, während er sein nächstes Projekt mit Netflix entwickelt".

Del Toros "Pinocchio" führte einen Monat lang die Spitze der weltweiten Netflix-Filmrangliste an. In den ersten 28 Tagen konnte das Werk mehr als 50 Millionen Aufrufe verbuchen. Der Animationsfilm gewann erst kürzlich den British Academy of Film and Television Arts Award, abgekürzt BAFTA. Überdies nominierte ihn die Producers Guild of America-Organisation (PGA) für den Preis "Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Picture", zu Deutsch: "Herausragender Produzent eines animierten Kinofilms".