"Der Schwarm": Deutsche ZDF-Serie mit Klaas Heufer-Umlauf bricht TV-Rekorde

Mit 6,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern beim Start der ZDF-Serie "Der Schwarm" stellt das ZDF einen neuen Rekord auf. Doch trotz guter Quoten überwogen Im Netz negative Kommentare. "Wow, das muss man erstmal schaffen, so viel Geld für so viel Grütze herauszuhauen", schrieb etwa ein Nutzer auf Twitter.

Eine deutsche Serie stand in den vergangenen Monaten besonders im Fokus der Medien: "Der Schwarm". Kein Wunder, schließlich handelt es sich bei der ZDF-Serie mit fast 44 Millionen Euro Produktionskosten um die teuerste deutsche Serien-Produktion aller Zeiten. Umso größer also die Spannung des Fernsehpublikums. Wie lautet also das Fazit nach dem Serienauftakt am vergangenen Montagabend?

Obwohl die Quoten das Gegenteil zu zeigen scheinen, teilen viele Zuschauerinnen und Zuschauer Schätzings Urteil. "Dialoge auf Pilcher-Niveau, permanentes apathisches Dahinstarren, null Spannung. Was für ein Desaster", schrieb ein Zuschauer auf Twitter. "Der Schwarm ist so langweilig, dass ich nach der vierten Folge endgültig abgeschaltet habe. Wow, das muss man erstmal schaffen, so viel Geld für so viel Grütze herauszuhauen", meint ein anderer Nutzer der Plattform. "Ich habe den Eindruck, von den 44 Millionen sind 43 in irgendwelche Taschen gewandert", lautet ein weiterer Tweet.