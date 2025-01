RTLZWEI zeigt Hochzeit von Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus lassen sich von RTLZWEI bei ihren Hochzeitsvorbereitungen begleiten. Zwischen Romantik und Herausforderungen müssen Entscheidungen getroffen werden, um die Traumhochzeit in Apulien zu realisieren.

Sarah Connor und Marc Terenzi haben es getan, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ebenso. Jetzt haben sich zwei weitere Reality-Stars entschlossen, ihre Hochzeit vom Fernsehen aufzeichnen zu lassen. RTLZWEI ist mit den Kameras dabei, wenn der deutsch-italiensische Sänger und Reality-Star Cosimo Citiolo (Dschungelcamp, "Kampf der Realitystars") und seine Verlobte Nathalie Gaus ("Das Sommerhaus der Stars") sich auf den schönsten Tag im Leben vorbereiten. Geplant war die Trauung in Cosimos Heimatregion Apulien. Dort sie auch bereits über die Bühne gegangen. Wie genau, davon können sich bald die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer ein Bild machen.

Während Nathalie in der Doku-Soap von einer traumhaften Zeremonie schwärmt, schaut Cosimo eher auf die Kosten. Darum soll eine Hochzeitsplanerin bei der Umsetzung der unterschiedlichen Vorstellungen helfen. Bald steht fest: Es müssen zahlreiche Entscheidungen getroffen und Kompromisse geschlossen werden, damit die Traumhochzeit wahr werden kann.

Bedenken wegen Cosimos Junggesellenabschied

Auch stellen sich dem Paar einige Hindernisse in den Weg: Nathalie ist nicht getauft – das bringt die kirchliche Trauung in Gefahr. Zudem muss Cosimos Vater operiert werden. Das stellt die Teilnahme aller Familienmitglieder in Italien infrage. Und dann weiß Nathalie nicht, wer ihre Trauzeugin werden soll, da sind weitere Spannungen programmiert. Auch Cosimos Junggesellenabschied verursacht bei Nathalie Bedenken.