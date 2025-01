Noch in diesem Jahr: Steffen Schroeder ist wieder bei "Soko Leipzig" dabei

Tom Kowalski ist zurück: Steffen Schroeder schlüpft erneut in die Rolle des beliebten Ermittlers in einem zweiteiligen ZDF-Special von Soko Leipzig. Die Dreharbeiten waren fordernd, aber Schroeder zeigt sich engagiert und berichtet von intensiven Szenen.

Steffen Schroeder legt sich offensichtlich ins Zeug für die Rückkehr eines der beliebtesten deutschen TV-Kommissare. "In einigen Filmszenen werde ich geprügelt und gefoltert", erzählte der Schauspieler der "Bild"-Zeitung zu seinem nahenden Comeback in der ZDF-Krimireihe "Soko Leipzig". "Und wenn diese Szenen mehrfach wiederholt werden, hat man am Abend reichlich blaue Flecken."