"Hirschhausen und die Macht des Alkohols": Kritik zur ARD-Doku von Eckart von Hirschhausen

Ein, zwei Gläschen gehen in Ordnung, so war noch vor kurzem die Meinung – mithin auch der Medizin. Männer dürfen etwas mehr, Frauen etwas weniger. Die Menge wurde zwischenzeitlich auf ein Bier oder 0,2 Liter Rotwein reduziert und – o Schreck! – mittlerweile auf die Menge Null anberaumt. Alkohol, so wurde bekannt, bedingt viele Arten von Krebs, er fördert Alzheimer, Demenz und Herz-Kreislauferkrankungen. "Alkohol zerstört so viel mehr als die Leber", so sagt Eckart von Hirschhausen im Film "Hirschhausen und die Macht des Alkohols" von Kristin Siebert. "Diese Gefahren zu belächeln und zu verharmlosen kostet Menschenleben. Streng wissenschaftlich betrachtet, ist Alkohol die gefährlichste Droge der Welt – höchste Zeit, anders darüber zu reden!"