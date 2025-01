"Catweazle": Kritik zur Komödie mit Otto Waalkes

Otto Waalkes schlüpft in die Rolle des kauzigen Zauberers Catweazle. Die gleichnamige Neuverfilmung der BBC-Serie aus den 70er-Jahren zeigt SAT.1 zur besten Sendezeit. Ein magischer Spaß für die ganze Familie.

Catweazle Komödie • 25.01.2025 • 20:15 Uhr

Wenn ein deutscher Komiker als neuer Catweazle passt, dann sicher er: Otto Waalkes spielt in der gleichnamigen Neuverfilmung den schrulligen Mittelalter-Zauberer. SAT.1 zeigt die Komödie aus dem Jahr 2021 erneut zur besten Sendezeit. Inszeniert wurde der Familienfilm von Regisseur Sven Unterwaldt, der bereits zahlreiche Otto-Filme wie "7 Zwerge – Männer allein im Wald" und "Otto's Eleven" verantwortete. Waalkes selbst verfasste gemeinsam mit Bernd Ellert ("Otto, der Außerfriesische") und Claudius Pläging das Drehbuch zum Remake des BBC-Kults.

Die Älteren werden sich an den verschrobenen Kauz noch erinnern: "Elektrik-Trick!", staunte der in eine kartoffelsackartige Kutte gehüllte Catweazle stets im Angesicht hochmoderner Technik – also etwa dann, wenn eine Glühbirne leuchtete, ein Telefon klingelte oder ein Toaster Brot röstete ... Magie, so vermutete Catweazle, der, warum auch immer, aus dem elften Jahrhundert in die Neuzeit gebeamt worden war.

26 Folgen lang versuchte Catweazle in der gleichnamigen BBC-Serie aus den 70er-Jahren mithilfe von Harold, Sohn eines ortsansässigen Lords, unentdeckt zu bleiben und den modernen Zeiten mit all ihren Unannehmlichkeiten zu trotzen. Die Rolle von Catweazles jungem Helfer, der im Spielfilm nun Benny heißt, übernimmt Julius Weckauf, der mit der Hape-Kerkeling-Verfilmung "Der Junge muss an die frische Luft" bekannt wurde. Benny unterstützt den ungewollt in unsere Zeit gelangten Magier dabei, zurück ins Mittelalter zu gelangen. Ebenfalls mit von der Partie sind Katja Riemann und Henning Baum.

Das "Otto-Spezifische" darf nicht fehlen ... Die Arbeit an "Catweazle" sei keineswegs einfach gewesen, räumte Otto Waalkes im Gespräch mit der Nachrichtenagentur teleschau ein: "Es war schwer für mich, weil ich wollte auch etwas Otto-Spezifisches einbringen." Die Produktion aus England habe allerdings zunächst darauf bestanden, am Originalcharakter von Catweazle nicht zu viel zu ändern. Am Ende sei ihm die Darstellung aber gut gelungen, zeigte sich der Ostfriese im Interview zufrieden. Außerdem mutmaßte er, dem Hauptdarsteller der 70er-Jahre-Serie, dem 2017 verstorbenen Geoffrey Bayldon, hätte der Film "bestimmt gefallen".

Das ist denn auch wirlich anzunehmen. "Catweazle" ist eine zeitgemäße Komödie mit Tempo, aber eben auch mit viel Respekt vor dem großartigen Original.

