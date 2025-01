Michelle Yeoh kehrt ins Star-Trek-Universum zurück

Michelle Yeoh übernimmt in der neuen Serie "Star Trek: Section 31" die Hauptrolle. Bei der Weltpremiere in New York sprach die 61-Jährige über ihre Liebe zu "Star Trek" und den Grund, warum sie nach ihrem Oscar-Gewinn unbedingt an Bord bleiben wollte.

Mit "Everything Everywhere All at Once" gelang Michelle Yeoh 2023 der große Durchbruch. Sie durfte nicht nur den Oscar als beste Hauptdarstellerin entgegennehmen, sondern sie war auch die erste asiatische Schauspielerin, der diese Ehre zuteilwurde. Neben dem Kino-Hit "Wicked" ist die 61-Jährige nun auch in "Star Trek: Section 31" (Paramount+ und WOW) zu sehen.

Mit dem Film kommt endlich ein neues Kapitel des ikonischen Science-Fiction-Franchise auf die Bildschirme. Darin schlüpft die Oscar-Preisträgerin erneut in die Rolle der Philippa Georgiou, dieses Mal als ehemalige Imperatorin aus dem Spiegeluniversum, die sich einer geheimnisvollen Black-Ops-Abteilung der Sternenflotte anschließt. Philippa Georgiou – eine "tödliche Diva", die treue Fans der Serie bereits aus "Star Trek: Discovery" kennen.

Auch nach dem Oscar-Gewinn schlägt das Herz von Michelle Yeoh für "Star Trek" Bei der Weltpremiere im "Jazz at Lincoln Center" in New York offenbarte Michelle Yeoh im Interview mit der Nachrichtenagentur prisma: "Die Serie ist mein Baby!" Am roten Teppich verriet sie, dass sie bereits seit fast zehn Jahren von "Section 31" träumt: "Ich wollte das schon machen, als wir 2016 'Star Trek: Discovery' drehten – noch bevor die Serie ausgestrahlt wurde. Ich erinnere mich, wie ich sagte: 'Section 31, das müssen wir umsetzen!'"

Dass ihr Traum jetzt so viele Jahre später endlich in Erfüllung ging, erfüllt Yeoh bis heute mit Stolz. Gegenüber teleschau gab sie strahlend zu: "Nach meinem Oscar-Gewinn dachten viele vielleicht, 'Oh, Michelle hat jetzt keine Zeit mehr für uns.' Aber für mich war immer klar: Das ist 'Star Trek', das ist 'Section 31' – und das ist mein Baby!"

Das ist Michelle Yeohs Lieblingsfigur aus "Star Trek" Wie bei jeder guten "Star Trek"-Produktion spielten auch bei "Section 31" die ikonischen Requisiten eine große Rolle. Auf die Frage, ob die 61-Jährige ein Souvenir von den Dreharbeiten mitgenommen habe, gestand Yeoh lachend: "Ich habe einen Phaser behalten. Die Waffe ist einfach so ikonisch. Mein Phaser hat ein futuristisches Design. Er ist wunderschön verarbeitet und ein absoluter Fan-Favorit! Den musste ich einfach haben."

Die Nostalgie hängt für Yeoh auch stark mit ihrer Kindheit zusammen, wie sie auf der Premiere gegenüber teleschau verriet. Ihre erste Begegnung mit dem legendären Franchise? "Als 'Star Trek: The Original Series' ausgestrahlt wurde, war ich erst vier Jahre alt. Aber als ich es später sah, wusste ich sofort – ich wollte Spock sein! Ich habe mich immer in ihm gesehen."

