"heute-show spezial": Politische Satire mit Lutz van der Horst und Fabian Köster

Die Ampel am Ende, der Kanzler mit der Vertrauensfrage gescheitert, jetzt also vorgezogene Neuwahlen. Und zumindest in einer Sache sind sich wohl alle Deutschen einig: Es sind politisch und gesellschaftlich ganz schön chaotische Zeiten, in denen wir gerade leben. Aber Humor ist ja bekanntlich, wenn man trotzdem lacht, und so ist die bevorstehende Bundestagswahl natürlich auch eine Steilvorlage für das "heute-show"-Team, das die erste Ausgabe nach der Winterpause direkt nutzt, um mit einer Sondersendung auf diese Schicksalswahl zu blicken.