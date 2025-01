Streaming-Tipps: Das sind die Netflix-Highlights im Januar 2025

2025 hat gerade erst begonnen, und bereits im ersten Monat des neuen Jahres bietet Netflix einige Highlights. Diese drohen allerdings, in der Masse der Neuveröffentlichungen unterzugehen. Daher haben wir die interessantesten Neuerscheinungen herausgefiltert.

„Ich vermisse Dich“ Schon seit dem Neujahrestag ist bei Netflix die fünfteilige Serie „Ich vermisse Dich“ zu sehen. Wenn du angesichts des Titels eine romantische Liebeskomödie erwartest, liegst du allerdings falsch. Denn die Buchvorlage stammt von US-Erfolgsautor Harlan Coben, der für spannende Krimis und Thriller bekannt ist. Im Mittelpunkt des Mystery-Thrillers steht Detective Inspector Kat Donovan. Sie stößt in einer Dating-App auf ihren früheren Verlobten Josh, der vor 11 Jahren verschwand. Kat hakt nach und kommt einem Geheimnis auf die Spur, das mit dem Tod ihres Vaters zusammenhängt. Kat Donovan wird von Rosalind Eleazar gespielt, die unter anderem aus der Spionage-Serie „Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb“ bekannt ist. Auch Richard Armitage – der „Thorin“ aus den „Hobbit“ -Filmen – übernimmt eine Rolle in der Serie.

„American Primeval“ Westernformate sind spätestens seit der erfolgreichen Serie „Yellowstone“ nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch bei uns wieder gefragt. Im Mittelpunkt der sechsteiligen Mini-Serie „American Primeval“ stehen Siedler, die es im 19. Jahrhundert in den Westen des amerikanischen Kontinents zieht. Dabei geraten sie in die Konflikte mehrerer Gruppen mit ganz unterschiedlichen Interessen, wodurch Auseinandersetzungen vorprogrammiert sind. Das Drehbuch zur Serie stammt von Mark L. Smith, der auch am Westerndrama „The Revenant – Der Rückkehrer“ mitgeschrieben hat. Zum Cast gehören Taylor Kitsch („John Carter: Zwischen zwei Welten“), Saura Lightfoot-Leon („Hoard“) und Tokala Black Elk („Yellowstone“). Netflix-Abonnenten können sich ab dem 9. Januar 2025 davon überzeugen, ob die Serie hält, was der Trailer verspricht.

„Back in Action“ Auch wenn Netflix vor allem für Serien bekannt ist, lässt der Streaming-Dienst ebenfalls zahlreiche Filme produzieren. Einer davon ist die ab dem 17. Januar 2025 abrufbare Action-Komödie „Back in Action“. Als Regisseur fungierte Seth Gordon, der unter anderem mit „Kill the Boss“ bewiesen hat, dass er ein Händchen für komische Stoffe hat. „Back in Action“ handelt von den beiden Ex-CIA-Agenten Emily und Matt, die nach dem Ende ihrer Spionagekarriere eine Familie gegründet haben. Doch bei einem solchen Job ist es gar nicht so einfach, einen Schlussstrich zu setzen, sodass die beiden schließlich doch wieder voll in Action sind. Auffallend ist die prominente Besetzung, zu der Jamie Foxx („Ray“), Cameron Diaz („Gangs of New York“) und die schon acht Mal für einen Oscar nominierte Glenn Close („Hillbilly-Elegie“) zählen.

„The Night Agent“ (Staffel 2) Die erste Staffel von „The Night Agent“ war für Netflix ein voller Erfolg. Sie handelt von einem Agenten, der zur Strafe zum Telefondienst verdonnert und durch einen brisanten Anruf in ein tödliches Komplott verwickelt wird. Bereits 25 Tage nach der Veröffentlichung war die Serie über 600 Millionen Stunden lang gestreamt worden, wodurch sie Platz 6 der am meisten gesehenen Netflix-Serien erreichte. Mit der zehnteiligen zweiten Staffel gibt es ab dem 23. Januar 2025 Nachschub für alte und neue Fans. Sie können sich auf einen weiteren spannenden Plot mit unerwarteten Wendungen und überzeugend agierenden Schauspielern wie Gabriel Basso („Juror #2“) und Luciane Buchanan („Sweet Tooth“) freuen. Netflix ist derart von dem Format überzeugt, dass Staffel 3 schon in Auftrag gegeben wurde.