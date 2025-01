ESC 2025: Überlebende des Hamas-Massakers singt für Isreal

Yuval Raphael wird Israel beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel vertreten. Die junge Sängerin überlebte den tragischen Angriff der Hamas und sieht den ESC als Teil ihres Heilungsprozesses.

Es ist eine besondere Geschichte, die der Eurovision Song Contest 2025 schon jetzt schreibt. Israel hat in einer am Mittwoch gesendeten Castingshow seine Starterin für das ESC-Finale am 17. Mai in Basel ermittelt. Als Siegerin ging die Sängerin Yuval Raphael aus dem nationalen Vorentscheid hervor. Die 24-Jährige überlebte nur knapp den Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023.

Yuval Raphael feierte an jenem Tag mit Freunden beim Nova Musik Festival, das von palästinensischen Terroristen angegriffen wurde. Zahlreiche Besucher kamen ums Leben. 43 wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Die junge Künstlerin versteckte sich in einem Luftschutzbunker. Als die Angreifer in den Schutzraum eindrangen und das Feuer eröffneten, versteckte sie sich unter Leichen. 40 Menschen haben nach einem Bericht der "Times of Israel" in dem Raum Schutz gesucht, nur elf überlebten bis zum Eintreffen der israelischen Armee. Yuval Raphael ist eine von ihnen.

Für Yuval Raphael ist der ESC-Auftritte eine "große Ehre" "Musik ist ein starker Bestandteil meines Heilungsprozesses", kommentierte die Sängerin ihren Sieg in der Vorentscheid-Show "Hakochav Haba" (zu Deutsch: "Aufsteigender Stern"). Bereits zuvor hatte sie ihrem Wunsch Ausdruck verliehen, "dass die Welt einen Bericht aus erster Hand darüber hört, was ich durchgemacht habe und womit ich täglich zu kämpfen habe, damit niemand das Gegenteil behaupten kann". Ihr Land beim Eurovision Song Contest zu vertreten, bezeichnete sie als "große Ehre".

Yuval Raphael ist erst seit rund einem Jahr auf dem Weg zur professionellen Musikerin. In der St. Jakobshalle in Basel wird sie zunächst in einem der beiden Halbfinals (13. und 15. Mai) mit dem Song "Anyone" antreten. Die Schweiz richtet den ESC 2025 aus, nachdem im Vorjahr Nemo aus dem Kanton Bern im schwedischen Malmö mit dem Lied "The Code" gewonnen hat.