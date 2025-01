ESC 2025: Michelle Hunziker moderiert mit diesen zwei Kolleginnen!

Die 31-Jährige ist eine schweizerisch-deutsche Kabarettistin, Komikerin und Autorin. In Deutschland erlangte sie vor allem durch ihre Auftritte in der ZDF-"heute-show" Bekanntheit. 2020 wurde sie mit dem Deutschen Comedypreis als beste Komikerin ausgezeichnet. Ihre scharfsinnige und humorvolle Art verspricht eine unterhaltsame Moderation des ESC.

Alle weiteren Infos zum ESC

Das ESC-Finale findet am 17. Mai 2025 in der St. Jakobshalle in Basel statt. Die Halbfinals werden am 13. und 15. Mai 2025 ausgetragen, moderiert von Hazel Brugger und Sandra Studer. Michelle Hunziker wird beim Finale das Trio komplettieren.Parallel zum Finale wird im nahegelegenen Stadion des FC Basel ein Public Viewing mit Showprogramm und großen Leinwänden für bis zu 36.000 Zuschauerinnen und Zuschauer stattfinden. Durch den Abend führen die Schweizer Moderatoren Sven Epiney und Mélanie Freymond.