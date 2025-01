Das erwartet uns 2025 im Kino!

Das neue Jahr hält einige Neustarts in den deutschen Kinos bereit, auf die wir lange gewartet haben. Ein kleiner Überblick, auf welche Filme wir uns nach jetzigem Stand freuen dürfen.

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD Wie auch in der Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ verkörpert Anthony Mackie (Foto) im neuen „Captain America“-Film den Titelhelden. Sam Wilson, wie der Superheld eigentlich heißt, trifft auf den neugewählten US-Präsidenten Thaddeus Ross (Harrison Ford). Kurz drauf findet er sich in einem Konflikt von internationalem Ausmaß wieder. Ab 13. Februar.

SCHNEEWITTCHEN „Spieglein, Spieglein an der Wand – wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Die Antwort auf diese Frage lautet natürlich: Schneewittchen. Doch das schöne Mädchen (gespielt von Rachel Zeigler) ist der bösen Königin (Gal Gadot, Foto) ein Dorn im Auge. Die Realverfilmung des Märchenklassikers wird mit großer Spannung erwartet – auch wegen der umstrittenen Besetzung der Hauptrolle. Ab 20. März.

DAS KANU DES MANITU Es ist wohl das Kino-Comeback des Jahres: Apachen-Häuptling Abahachi (Michael 'Bully' Herbig), und sein Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) kämpfen gemeinsam für den Frieden in dem Land, wo „die Schoschonen schön wohnen“. Doch eine neue Bande, die das Kanu des Manitu sucht, macht ihnen das Leben schwer. Ein Glück, dass Grieche Dimitri (Rick Kavanian) zur Stelle ist und ihnen aus der Patsche hilft, denn die Probleme fangen gerade erst so richtig an. Ab 14. August.

MOMO Das Waisenmädchen Momo (Alexa Goodall, Foto) hat eine besondere Gabe: Sie kann Menschen so gut zuhören, dass sie deren Geist beflügelt und ihnen neue Freude schenkt. Doch als die grauen Herren einer Art Zeitsparkasse eines Tages auftauchen, die es auf die Lebenszeit der Menschen abgesehen haben, muss Momo handeln. Hilfe bekommt sie dabei von Schildkröte Kassiopeia und Meister Hora. Ab 25. September.

Weitere Neustarts: Bridget Jones kehrt in der Fortsetzung „Bridget Jones – Verrückt nach ihm“ zurück. Sie schlägt sich nach dem Tod ihres Mannes als Alleinerziehende durch, bis ihr einstiger Liebhaber Daniel (Hugh Grant) ihr zu Hilfe kommt. Ab 27. Februar.

Jason Momoa und Jack Black spielen die Hauptrollen in „Ein Minecraft Film“, der – wie der Name bereits verrät – in der kubischen Welt des gleichnamigen Videospiel-Klassikers spielt. Ab 3. April.

Dreamworks präsentiert im Sommer mit „Drachenzähmen leicht gemacht“ die Live-Action-Version der Geschichte über den Wikingerjungen Hicks, der sich mit einem verwundeten Drachen anfreundet. Ab 12. Juni.

Brad Pitt spielt in „F1“ den ehemaligen Rennfahrer Sonny Hayes, der in die Formel 1 zurückkehrt, um einen jungen Fahrer zu unterstützen. Produziert wurde der Film unter anderem von Jerry Bruckheimer und Lewis Hamilton. Ab 26. Juni.

Der zweite Teil der Broadway-Musical-Verfilmung „Wicked – For Good“ ist für Ende 2025 geplant. Die Fans freuen sich schon jetzt auf die Fortsetzung von Glindas und Elphabas Geschichte. Ab 20. November.