Jimmy Kimmel und Stephen Colbert witzeln über frierende Trump-Fans

Donald Trump wurde zum 47. Präsidenten der USA vereidigt. Die bizarre Veranstaltung zog die Aufmerksamkeit von Late-Night-Talkern wie Jon Stewart, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert auf sich. Besonders die Ehrenplätze für Tech-Milliardäre sorgten für Aufsehen.

Nun ist es offiziell: Donald J. Trump ist der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Am Montag, 20. Januar 2025, wurde der umstrittene Republikaner in seine zweite Amtszeit eingeschworen. Die dazugehörige Zeremonie verlief ungewöhnlich, zuweilen bizarr – und gab einen Ausblick darauf, was Amerika und die Welt in den nächsten vier Jahren erwarten könnte. Beides blieb auch den Late-Night-Talkern des Landes nicht verborgen.

Viel Aufmerksamkeit erhielt Trumps Entscheidung, den sechs einflussreichsten Tech-Milliardären der Welt – unter anderem Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und dem mit einer Beraterrolle innerhalb der Trump-Administration betrauten Elon Musk – einen Ehrenplatz zuzuweisen. "Es gibt keine nützliche Kommunikations-App, die nicht von einem dieser Individuen kontrolliert wird", mahnte etwa Jon Stewart in der "Daily Show" an. Es handle sich um "die sechs Typen, die vielleicht 20 Prozent des Wohlstands der Welt kontrollieren".

"S..t is gonna get real", wurde Stewart deutlich: "Es wird ernst werden". Er ließ nach dieser Analyse den bereits viral gewordenen Clip von Tesla- und X-Chef Elon Musk zeigen, in dem er einen Hitlergruß zu zeigen scheint.

Trump-Fans mussten draußen bleiben Wegen des extrem kalten Wetters ließ Donald Trump die Amtseinführung nach innen verlegen: in das Kapitol, in dem der US-Kongress tagt und das am 6. Januar 2021 von Anhängern Trumps gestürmt worden ist, nachdem dieser nach seiner Niederlage gegen Joe Biden von Wahlbetrug gesprochen hatte. Da im Kapitol deutlich weniger Platz ist, konnten zahlreiche Trump-Fans, die für die Zeremonie nach Washington DC gekommen waren, den Feierlichkeiten nicht beiwohnen.

"Wie ironisch", kommentierte Seth Meyers. "Als Trump aus dem Amt ausschied, marschierten sie direkt in das Kapitol, jetzt ist er zurück und sie haben Pech gehabt." Meyers sah in der Situation das passende Sinnbild für die neue Trump-Ära: Seine Anhänger müssten "draußen in der Kälte bleiben, während Trump wohlhabenden Tech-Oligarchen angenehm warme Ehrenplätze gibt. Das bringt uns zu unserer neuen Rubrik: Muss ich wirklich die Metapher erklären?"

Auch die Anwesenheit von Politikern, die bei dem Sturm aufs Kapitol in Gefahr waren, verwunderte die Late-Night-Talker. "Das letzte Mal, als Mike Pence in diesem Gebäude war, wurde er von einem Mann gejagt, der aussah wie ein Büffel", witzelte etwa Jimmy Kimmel über Trumps ehemaligen Vizepräsidenten. Jon Stewart vermutete indes, Pence sei aufgetaucht, damit "die Meute den Job vollenden" könne.

Stephen Colbert lag vor allem das Seelenwohl seiner Zuschauer am Herzen – also rief er für die nächsten vier Jahre eine Allgemeingültigkeit der "Flughafen-Regeln" aus: "Kalorien zählen nicht und es ist absolut vernünftig, einen Vodka Tonic um acht Uhr in der Früh zu trinken."

