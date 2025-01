"stern Crime: Der Alptraummann": Infos zum "Goodbye Deutschland"-Mord!

Es ist das wohl dunkelste Kapitel in der Geschichte der Doku-Reihe "Goodbye Deutschland": Der Mann, mit dem eine junge Frau 2018 nach Schweden ausgewandert war, hatte sich als notorischer Lügner und Gewalttäter entpuppt. Unter dem Titel "stern Crime: Der Alptraummann" rollte VOX das Drama um die Schweden-Auswanderer Julia S. und Sven H. als True-Crime-Zweiteiler 2021 auf. Die XXL-Doku, die nun wiederholt wird, erzählt vom Horror einer zwischenmenschlichen Täuschung.

Julia Siefert-Winter erlebt im VOX-Doku-Format 'Goodbye Deutschland' eine traumatische Zeit in Lappland mit einem psychopathischen Totschläger. Nach ihrer Flucht kehrt sie nun für ein Special der Sendung zurück, um mit ihrer Vergangenheit abzuschließen.

"Goodbye Deutschland"-Auswanderin liebte Psychopath und Mörder: Rückkehr an den Ort

Julia und Sven wanderten 2018 aus Norddeutschland ins schwedische Lappland aus und ließen sich dabei von einem Kamerateam für die Reihe "Goodbye Deutschland" begleiten. Die damals 28-Jährige wollte in der verschneiten Einöde ihren Lebenstraum verwirklichen und Huskys züchten. Vor Ort jedoch entblätterte sich diese idyllische Fassade wie in einem Horrorfilm. Julia musste erkennen, dass sie einem notorischen Lügner und Kriminellen vertraut hatte.

Ihre große Liebe Sven hatte nicht nur horrende Schulden, drei Ehen, vier Kinder und einen Gefängnisaufenthalt verschwiegen. Kurz vor der Auswanderung soll er seine Mutter mit einem Schürhaken erschlagen und deren Leiche in einer Blumenbank einbetoniert haben.

Zu diesem Schluss kam 2018 das Landgericht Göttingen, das ihn zu 13 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilte. Julia entkam ihrem Partner in Schweden mit knapper Not – aufgrund von Recherchen und Warnungen ihres Vaters, der wegen eines unguten Gefühls auf eigene Faust Ermittlungen angestellt und seine Tochter in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus der Einöde geholt hatte.