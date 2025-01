Britische Schauspielerin Joan Plowright ist tot

Joan Plowright wurde am 28. Oktober 1929 im englischen Brigg geboren. Ihre Schauspielausbildung erhielt sie an der renommierten Bristol Old Vic Theatre School. 1948 stand sie zum ersten Mal auf der Bühne, in einem Stück namens "If Four Walls Told". Es folgten zahlreiche weitere Engagements, unter anderem in Stücken wie Arthur Millers "Hexenjagd" und George Bernard Shaws "Major Barbara".