RTL-Moderatorin richtet emotionalen Appell an ihre Fans: "Habe so viel geweint"

"Wir wissen nie, wie viel Zeit wir mit unseren Liebsten noch haben", mahnt Lola Weippert. Auf Instagram richtete sich die RTL-Moderatorin an ihre Follower, um eine wichtige und sehr persönliche Botschaft zu teilen.

"Ich hab mich gerade von meiner Mama verabschiedet", erzählt Lola Weippert in einem neuen Instagram-Video. Aktuell befindet sich die RTL-Moderatorin und Influencerin in Indien. Dort hatte sich Weippert zunächst mit ihrer Mutter aufgehalten, bevor sich die Wege der beiden Frauen trennten – ein emotionaler Moment, wie dem kurzen Clip zu entnehmen ist: "Ich habe so geweint und wollte einfach nur sagen: Wenn ihr noch Eltern habt, mit euren Eltern gut klarkommt, bitte, bitte nutzt die Zeit."

Bei jeder Verabschiedung denke sich die 28-Jährige: "Wir wissen nie, wie viel Zeit wir mit unseren Liebsten noch haben." Sie lasse ihre Liebsten deshalb immer in dem Bewusstsein gehen, "dass wir nie wissen, ob wir uns wiedersehen können oder nicht". Weippert seufzt: "Ach, es zerreißt mich immer so doll. Ich weiß, dass das alle über ihre Mama sagen. Aber für mich ist Conny einfach die beste Mama."

Lola Weippert schwärmt von ihrer Mama: "Du betrachtest das Leben immer von der positiven Seite" Bereits einige Tage zuvor hatte der "Temptation Island"-Star auf Instagram rührende Worte an seine Mutter Cornelia gerichtet. "Du bist mein Zuhause, du hast mir dieses wundervolle Leben geschenkt und wann immer es mir schlecht geht, sehne ich mich danach, in deinen geborgenen Armen zu liegen", schrieb Weippert zu einer Reihe an Fotos, auf denen sie gemeinsam mit ihrer Mutter zu sehen ist.

Letztere sei seit jeher ihre größte Unterstützerin gewesen, verriet Lola Weippert in dem Beitrag: "Du betrachtest das Leben immer von der positiven Seite und hast mich gelehrt, immer an das Gute zu glauben, für mich zu kämpfen, mich nicht unterkriegen zu lassen und meinen ganz eigenen Weg zu gehen. Auch, wenn er von vielen belächelt wurde und selbst du mit vielen kritischen Stimmen konfrontiert wurdest. Du hast immer an mich geglaubt und für mich eingestanden, egal in welcher fragwürdigen Phase ich gerade war."



