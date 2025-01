DVD-Highlights der Woche: Neuauflage eines 90er-Jahre-Kults

"The Crow", "Treasure – Familie ist ein fremdes Land" und "Smile 2 – Siehst du es auch?": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

"The Crow – Die Krähe" (1994), das ist ein besonderes Stück 90er-Kino. Das hat nicht nur, aber auch mit der Entstehungsgeschichte zu tun, die bis heute schaudern lässt: Der damalige Hauptdarsteller Brandon Lee, Sohn von Martial-Arts-Legende Bruce Lee, wurde beim Dreh versehentlich erschossen – ein tragischer Unfall, der gleichzeitig stark zur Wahrnehmung von "The Crow" als finsterer Kino-Mythos beitrug. Mehr als 30 Jahre später erscheint die Geschichte nun mit einer neuen Krähe, verkörpert von Bill Skarsgård ("Es"), auf DVD und Blu-ray. Weitere Tipps der Woche sind die deutsch-französische Tragikomödie "Treasure – Familie ist ein fremdes Land" mit Stephen Fry und die Horrorfilm-Fortsetzung "Smile 2 – Siehst du es auch?"

"The Crow" (VÖ: 24. Januar) Die Geschichte von "The Crow" basiert wie schon der Film von 1994 auf einer Graphic-Novel-Vorlage von James O'Barr. Im Fokus steht zunächst die Romanze von Eric Draven (Bill Skarsgård) und Shelly Webster (FKA Twigs). Die zwei Seelenverwandten lieben sehr aneinander, wie "glanzvoll und zugleich kaputt" sie beide sind. Dann werden Eric und Shelly brutal ermordet. Aber da endet die Erzählung nicht. Eric wird nach seinem Tod von einer Krähe wieder zum Leben erweckt und streift fortan als The Crow durch die Nacht. Ein düsterer Rächer und Antiheld mit übernatürlichen Kräften und einer Mission. "Wenn jemand stirbt, trägt eine Krähe dessen Seele in das Land der Toten. Aber manchmal geschieht etwas so Grausames, dass die Seele keinen Frieden findet, bis man die Dinge wieder ins Lot bringt", erklärt Eric. Und die Dinge wieder "ins Lot bringen" heißt für ihn vor allem: Rache nehmen an denen, die ihn und seine Shelly ermordet haben!

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: Rupert Sanders, Laufzeit: 107 Minuten

"Treasure – Familie ist ein fremdes Land" (VÖ: 23. Januar) Die australisch-amerikanische Schriftstellerin Lily Brett wurde 1946 als Tochter eines jüdischen Ehepaars in Bayreuth geboren, wuchs allerdings in Melbourne auf. Die europäische Vergangenheit ihrer Familie behandelt sie in ihrem 1999 erschienenen autobiografischen Roman "Too Many Men". Die deutsche Regisseurin Julia von Heinz verfilmte ihn als dritten Teil ihrer "Aftermath"-Trilogie über die Auswirkungen des Holocausts auf nachfolgende Generationen: "Treasure – Familie ist ein fremdes Land" erzählt von der New Yorker Musikjournalistin Ruth (Lena Dunham), die nach dem Fall der Mauer gemeinsam mit ihrem Vater Edek (Stephen Fry) eine Reise nach Polen unternimmt: "Ich will nur wissen, wo ich herkomme", erklärt sie ihrem Vater, der als Holocaust-Überlebender schon lange mit seiner alten Heimat abgeschlossen hat. Entsprechend widerwillig tritt er die Rundreise durch Warschau, Łódź, Krakau und ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau an. Doch als sie das ehemalige Haus der Familie besuchen und auf dessen heutige Bewohner treffen, beginnen sich Vater und Tochter erstmals anzunähern ...

Preis DVD: circa 19 Euro

DE/FR, 2024, Regie: Julia von Heinz, Laufzeit: 112 Minuten

"Smile 2 – Siehst du es auch?" (VÖ: 23. Januar) Das Langfilmdebüt "Smile – Siehst du es auch?" des US-amerikanischen Regisseurs Parker Finn war der erfolgreichste Horrorfilm des Jahres 2022: Über 1,3 Millionen Grusel-Fans sahen den Film allein in Deutschland. Erzählt wurde die tragische Geschichte der Psychiaterin Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon), die in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses Zeugin eines Suizids wird. Die Patientin hatte Cotter zuvor von einer mysteriösen, lächelnden Kreatur berichtet. Cotter wurde daraufhin selbst von der Kreatur verfolgt und nahm sich letztlich vor den Augen ihres Ex-Freundes Joel (Kyle Gallner) das Leben. Die Fortsetzung "Smile 2 – Siehst du es auch?" setzt sechs Tage nach diesen Ereignissen ein: Joel beschließt, den Fluch auf zwei Kriminelle zu übertragen. Der Drogendealer Lewis Fregoli (Likay Gage) wird Zeuge des Mordes und fortan Träger des Fluchs. Als die erfolgreiche Popsängerin Skye Riley (Naomi Scott) bei Fregoli Drogen kaufen möchte, ahnt sie nicht, was sie in dessen Wohnung erwartet ...

Preis DVD: circa 15 Euro

U, 2024, Regie: Parker Finn, Laufzeit: 122 Minuten