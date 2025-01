"Noch nicht vorbei": Cameron Diaz spricht über "totale Verwüstung" nach Waldbränden in Kalifornien

Freude über ihr Comeback, Schock über die Waldbrände in Kalifornien: Cameron Diaz sprach bei der Premiere ihres neuen Netflix-Films über die "niederschmetternden" Ereignisse in ihrer Heimat.

Nach über einem Jahrzehnt Leinwandpause meldet sich Cameron Diaz zurück: Am Mittwoch präsentierte die Schauspielerin, die in den 90er-Jahren mit "Verrückt nach Mary" und "3 Engel für Charlie" zum Superstar wurde, im Berliner Zoopalast ihren Netflix-Film "Back in Action", in dem sie neben Jamie Foxx die Hauptrolle spielt. Ihr erstes Projekt seit mehr als zehn Jahren ist für die 52-Jährige natürlich ein Grund zur Freude, dennoch waren ihre Gedanken bei den katastrophalen Bränden in ihrer Heimat Kalifornien.

"Die völlige Verwüstung" "Es ist noch nicht vorbei. Wir wissen nicht, wann es vorbei sein wird. Es wird ein langer Weg sein", erklärte Diaz im Gespräch mit "Bild" und zeigte sich tief betroffen von der Lage. "Es gibt keine Worte, um wirklich zu beschreiben, was dort geschehen ist. Die völlige Verwüstung." Auch wenn sich die Lage inzwischen etwas entspannt hat: Die anhaltenden Brände und starken Winde in Los Angeles bedrohen weiterhin mehr als sechs Millionen Menschen. Mindestens 25 Menschen sind ums Leben gekommen, Tausende haben ihre Häuser verloren.

Diaz schilderte, wie nah ihr die Situation geht: "Es ist niederschmetternd. Und sowohl Jamie als auch ich haben Dutzende Freunde, die davon betroffen sind. Und natürlich gibt es noch Tausende Menschen, die wir nicht kennen. Und es gibt Feuerwehrleute, die Tag und Nacht arbeiten, um die Gemeinden zu retten."

Cameron Diaz: "Hoffe, dass wir daraus lernen können" Die gebürtige Kalifornierin, die heute mit ihrem Ehemann, Good-Charlotte-Gitarrist Benji Madden, und den beiden gemeinsamen Kindern in Montecito lebt, betonte die große Unsicherheit, die die Katastrophe hinterlässt. Niemand wisse derzeit, wie es weitergeht und was noch auf die Menschen zukommt. Die Brände sind für Diaz mehr als eine Naturkatastrophe – sie sind ein Weckruf. "So viele Leben haben sich völlig verändert. Wir hoffen, dass wir daraus lernen können und in Zukunft mehr tun", sagte sie.

Über den Grund ihrer Auszeit und ihre Rückkehr sprach Diaz kürzlich mit dem "People"-Magazin: Ihr Mann sei es gewesen, der sie dazu ermutigt habe, auf die Leinwand zurückzukehren: "Er sagte einfach: 'Du hast uns unterstützt und die Familie aufgebaut. Es ist an der Zeit, dass wir dich unterstützen und dein Ding machen lassen.'" Ihr Co-Star Jamie Foxx habe ihr mit "Back in Action" schließlich ein "unwiderstehliches Angebot" gemacht, das sie zurück vor die Kamera gelockt habe. "Er sagte: 'Komm mit mir.' Und ich sagte: 'Okay, lass es uns tun.'"

Die Actionkomödie "Back in Action" von Regisseur Seth Gordon ("Kill The Bosses") ist ab 17. Januar bei Netflix abrufbar.