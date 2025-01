Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres flohen aus L.A.: "mit nichts als einer Tasche in der Hand"

Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres erlebten die Brände in Los Angeles aus nächster Nähe. Der aus der "Höhle der Löwen" bekannte Investor sprach nun von einer "surrealen" Erfahrung. Diese habe ihn zum Nachdenken darüber gebracht, was wirklich zählt im Leben.

Er ist einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands – sie eine der populärsten Filmschauspielerinnen des Landes. Gemeinsam besuchten Carsten Maschmeyer (65) und Veronica Ferres (59) die Golden Globe Awards in Los Angeles, als auch sie von der Feuer-Katastrophe in der kalifornischen Metropole heimgesucht wurden. Laut Medienberichten waren die beiden in den Hollywood Hills einquartiert, die wegen außer Kontrolle geratener Waldbrände evakuiert werden mussten.

In einem Post bei Instagram blickt Maschmeyer jetzt auf die Extremerfahrung zurück – mit sehr nachdenklichen Worten. "Manchmal – so wie jetzt bei den Bränden in Los Angeles – führt uns das Leben vor Augen, was wirklich zählt: Sicherheit, Gesundheit, Familie", schreibt der aus der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" bekannte Investor.

Carsten Maschmeyer und seine Liebsten blieben unversehrt: "Das ist alles, was zählt" Man verbringe im Leben viel Zeit damit, sich über nur vermeintlich wichtige Dinge den Kopf zu zerbrechen, sinniert Maschmeyer: "den nächsten Karriereschritt, einzuhaltende Deadlines, die nächsten Urlaubspläne. Doch wenn man plötzlich mitten in der Nacht die eigenen vier Wände verlassen muss, mit nichts als einer Tasche in der Hand, dann wird klar, wie nebensächlich all das ist."

Die Brände in L.A. zu sehen – "die Hitze, die dichten Rauchwolken, die Sirenen" -, beschreibt der Finanzexperte als surreale Erfahrung: "Wir sind unglaublich dankbar, dass wir und alle unsere Liebsten unversehrt sind. Das ist alles, was zählt." Seinen Dank richtete er an die Einsatzkräfte für ihren "heldenhaften" Einsatz an "vorderster Front". Berührt habe ihn überdies zu sehen, "wie alle Bürger aus LA zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen".

Maschmeyer schließt seinen Instagram-Beitrag mit den Worten: "Am Ende des Tages zählen nicht die Dinge, die wir besitzen, sondern die Menschen, die wir lieben. Daran sollten wir uns öfter erinnern."



