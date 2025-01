"Watzmann ermittelt": Kritik zur neuen Folge mit Andreas Giebel, Katerina Jacob und Saskia Valencia

Traumatische Erinnerungen

Keira Knightley über Essstörungsgerüchte: "Das hat mich sehr bewegt"

Keira Knightley, bekannt aus 'Kick It Like Beckham', gibt im Interview bewegende Einblicke in die Spekulationen um eine Essstörung, die sie seit Teenagerzeiten begleiten. Trotz ihrer Distanzierung hinterließen die Gerüchte tiefe Spuren.

MEHR