Forderung von Stephen King: Werden die Oscars nun abgesagt?

Aufgrund der Brandkatastrophe in Los Angeles wurde die Bekanntgabe der diesjährigen Oscar-Nominierungen bislang aufgeschoben. Nun werden sogar Forderungen nach einer Absage der Preisverleihung laut – unter anderem durch Kult-Autor Stephen King.

Stephen King will, dass die diesjährigen Oscars nicht stattfinden. Auf der Social-Media-Plattform BlueSky schrieb der Bestseller-Autor: "Meiner bescheidenen Meinung nach sollten sie sie streichen. Kein Glanz, wenn Los Angeles in Flammen steht."

Offizielle Pläne, die Preisverleihung abzusagen, gibt es laut Berichten des US-Branchenmagazins "The Hollywood Reporter" bislang nicht; die Veranstaltung soll demnach wie vorgesehen am 2. März in Hollywood stattfinden.